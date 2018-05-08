Survivor'da dün gece heyecan doruktaydı. Yeni bir eleme haftası daha geride kalarak Survivor'a veda eden isim belirlendi. Survivor 2018'den bu hafta elenen isim göz yaşlarına boğuldu. İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler ve yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 7 MAYIS

Ödül oyununda Ümit Karan ile karşı karşıya gelen Anıl, geriden geldiği mücadelede sayıyı aldı. Ödül oyununda Elif ile karşı karşıya gelen Damla parkurda sakatlık yaşadı. Yağmur altında gerçekleşen zorlu ödül mücadelesinde Turabi ile Hilmi Cem'in karşılaşması nefesleri kesti. Turabi saniye farkla kazandı. Mustafa Kemal'e oyun ile ilgili taktik vermek isteyen Turabi ile Mustafa Kemal arasında tartışma yaşandı. Ada oyununda skor 9-9'a gelince takımlar bayrak yarışında mücadele ettiler. Ödül oyunu sonrası Hakan ile sohbet eden Ümit Karan, Hakan'a neden Turabi'nin nasıl eleme adayı olduğunu anlattı. Ünlüler takımında Elif'in attığı topa Merve dokununca takım sayıdan oldu. Hakan ile Turabi, karşı karşıya geldikleri oyun sonrası ikili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Survivor 2018 ada konseyinde eleme adayı olan Turabi ile Adem arasında dostluk polemiği yaşandı. Survivor 2018 ada konseyinde Merve, Turabi'nin eleme adayı olması nedeniyle söylediklerine tepki gösterdi.

Kadınlarda Nagihan - Elif'in yarışında Nagihan kazandı erkeklerde Ümit Karan ile Hakan'ın yarışında Hakan kazandı. Durum 9-10. Böylelikle Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

Yemek ödülünü kazanmak için yarışan Ünlüler ve Gönüllüler'in yarışında Ünlüler rakibine fırsat vermeyerek 10'a 4 oyunu kazandı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? ELİF Mİ, MERVE Mİ, TURABİ Mİ?

Survivor'un ilk dokunulmazlık ödülünü kaybeden Ünlüler birinci eleme adayı olarak Merve'yi, ikinci eleme adayı olarak da Elif'in belirledi. Dünkü bölümde ikinci dokunulmazlık ödülünü kaybeden Ünlüler üçüncü aday olarak Turabi'yi seçti.

Bugün ise eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı toplu SMS sonuçlarına göre elenen isim belirlendi. Buna göre adaya veda eden isim Elif oldu.

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Survivor 2018 ada konseyinde Acun Ilıcalı, 13. haftanın performans birincilerini açıkladı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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