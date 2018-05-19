Survivor eleme adayları kimler olacak? Galatasaray dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları bu akşamın Survivor izleyicileri tarafından sorulan soruların başında geliyor. Survivor'da birleşme partisi sonrasında ilk eleme adayları bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden takım tarafından belirlenecek. Her iki takımda bir kişi daha eksilmemek için kıyasıya mücadele etti. İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık için oynanan oyunun parkuru, her iki takımın yarışmacılarını da çok zorladı. Parkurda sık sık kafaları çarpan yarışmacılar denge kaybı yaşadı. Dokunulmazlık oyununu önde götüren Ünlüler takımı uyunu 10 - 3 kazandı. Oyun sonrasında dokunulmazlık sembolünü Ümit Karan aldı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Nagihan ile son ikiye kalan Hilmi Cem, bireysel dokunulmazlık kolyesini kazandı. Oyun sonrasında konseyde kimin isimlerinin yazılacağı üzerine diyaloglar yaşandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, biraz sonra yapılacak konseyde iki kişinin ismini belirleyecek. Bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra, dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem'e Hakan'dan bir teklif geldi. Hakan, Hilmi Cem'den kendisinin ismini söylemesini istedi. Yarın ki dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanması durumunda, Hakan'ın karşısına güçlü birini çıkarmaya göze alamayacağı için güçsüz birini çıkaracağını düşündükleri bir strateji yapmaya çalışacaklar. Konseyde uzun uzadıya gergin haftanın değerlendirilmesi yapıldı. Daha sonra Gönüllüler takımı teker teker eleme adayı için isim yazdı.

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