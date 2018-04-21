Survivor'da bugün ödül heyecanı yaşanıyor. Survivor'ın ilk sahnesinde ödül oyunu oynandı ve kazanan takım konforlu barakaya geçecek ve waffle makinesi kazandı. İkinci sahnesinde ise dokunulmazlık ödülü oynanacak. Peki, Survivor dokunulmazlık ödülü oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor dokunulmazlık ödülü hakkında merak edilenler ve 51. son bölüm özeti...
SURVİVOR BARAKA ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül: Konforlu baraka ve waffle makinesi
Oyun: Sedyelerin üstünde bir kişi olacak ve dört kişi bu sedyeleri taşıyarak yoldaki 3 halkaları almasını sağlayacak. Sedyenin üstündeki yarışmacılar 3'er halkayı topladıktan sonra sona gelecekler ve sonda iki diski başarılı şekilde kapılardan içeri atması gerekiyor. İlk atan yarışmacı takımına puan kazandıracak.
Kazanan takım: Ödül oyununda iki takımda kıyasıya mücadele etti. Dünkü yemek ödülünü kazanan Gönüllüler takımı bu oyunda üstünlük sağladı. Ayaklanmayı başarın Gönüllüler bu oyunda da rakibine fırsat vermedi. Rakibine karşı güzel oyun sergileyen Gönüllüler 10'a 6 skorla ödülü kazanan taraf oldu. Kazandığı oyunla motive olan Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununa motive çıkacak.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Oyun: Parkur geçilecek ve puzzle parçaları tamamlanacak sona gelindiğinde iki sembol dikilecek ve sembolü ilk düşüren takımına puan kazandıracak.
Karşılaşmalar ve kazananlar
İlk karşılaşma Adem Kılıçcı ve Anıl arasında gerçekleşti. Başa baş giden mücadelede Anıl hazvuzda öne geçti. Puzzle'ı ilk Anıl tamamladı atış avantajı yakaladı ve iki sembolüde ilk düşürmeyi başararak takımına puan kazandırdı.
İkinci karşılaşma Damla ile Sahra arasında oynandı. Damla parkurda rakibine fark açtı ama Sahra puzzle'da yakaladı. Damla rakibine fırsat vermeden puanı kazanan taraf oldu. Durum 2-0.
Üçüncü mücadele Yiğit ile Hakan'ın arasında gerçekleşti. Yiğit çok az farkla önde ilerlerken havuzda Hakan yakaladı ve öne geçti. Puzzle'a başa baş gelen iki yarışmacıdan Hakan, iki sembolü ilk vuran taraf olarak durumu 3-0 yaptı.
Dördüncü oyunda Sema ile Yağmur'un yarışı nefes kesti. Sema puzzle'a önde geldi. Atış avantajı yakalayan Sema rakibine fırsat vermedi ve durumu 3-1 yaptı.
Bu oyunda Ümit Karan ile Hilmicem yarıştı. Hilmicem önde giderek puzzle'a ilk gelen taraf oldu. Avantaj yakalayan Hilmicem, rakibine atış fırsatı sunmadan iki sembolü de düşürdü ve durumu 4-1 yaptı.
Dokunulmazlık oyununda 4-1'in sonrasında Merve ile Birsen yarıştı. Birsen iki sembolüde ilk atan taraf oldu ve durumu 5-1 yaptı.
Yedinci karşılaşmada Turabi ile Murat'ın mücadelesi nefes kesti. Çok az farkla parkuru önde tamamlayan Turabi, rakibinin bir tane bile düşürmesine fırsat vermedi ve oyunu kazandı. Durum 5-2.
Bu karşılaşma Nagihan işe Elif arasında oynandı. Nagihan parkuru önde tamamladı ve puzzle'ın ardından oyunu kazandı ve durum 6-2 oldu.
Bu mücadele Ümit Karan ile Hakan arasında gerçekleşti. Başa baş giden yarışmacılardan Hakan rakibinin düşürmesine fırsat vermeden iki sembolüde ilk düşüren taraf olarak durumu 7-2 yaptı.
Survivor'da dokunulmazlık ödülü oyunu şuan oynanıyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan takım belli olduğunda ve eleme adayları belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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