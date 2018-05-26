Survivor 2018 81. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dominik'te kritik dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Finale giden yolda heyecanın en yüksek olduğu oyunlardan birisi de dokunulmazlık oyunu. İki takım da hızlı şekilde finale giden Survivor'da takımından bir kişinin elenmemesi için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor'da geçtiğimiz hafta Gönüllüler'den Birsen elenmişti. Peki, bu hafta kim elenecek? Survivor dokunulmazlık ödülü oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte 26 Mayıs Survivor son bölüm özeti...

Ödül: Adada kalma ödülü

Oyun: Yarışmacı, el arabasını taşıyor ve yolda kum torbaları topluyarak bitiş noktasına geliyor. Ondan sonra köşeleri farklı deliklerden oluşan merdiveni yerine yerleştiriyor. Daha sonra yukarı çıkıp getirdiği arabayı kullanarak o arabanın üzerine bir topu vurdurup ilerideki sepete atıyor.

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Adem - Anıl: Oyunun ilk karşılaşmasını Anıl kazandı. Durum 0 - 1.

Mustafa Kemal - Murat: Atışlarda zorlanan yarışmacılardan gülen taraf Murat oldu. Durum 0 - 2.

Merve - Nagihan: Kadınların mücadelesinde kazanan taraf Merve oldu. Durum 1 - 2.

Turabi - Hakan: Turabi rakibine atış fırsatı vermeden sayıyı kaptı. Durum 2 - 2.

Ümit Karan - Hilmi Cem: Hilmi Cem de rakibine atış fırsatı tanımadı ve takımını öne geçirdi. Durum 2 - 3.

Turabi - Anıl: Bu karşılaşmanın galibi Turabi. Durum 3 - 3.

Adem - Murat: Adem rakibine fırsat vermedi oyunu kazandı. Durum 4 - 3.

Merve - Yağmur: Yağmur durumu eşitleyen sayıyı kazandı. Durum 4 - 4.

Ümit - Hakan: Ümit Karan takımını öne geçiren sayıyı aldı. Durum 5 - 4.

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Bu karşılaşmanın galibi Mustafa Kemal. Durum 6 - 4.

Turabi - Anıl: Zorlu mücadelede kazanan taraf Anıl oldu. Durum 6 - 5.

Ümit Karan- Murat: Murat durumu eşitleyen sayıyı aldı. Durum 6 - 6.

Merve - Nagihan: Merve takımını öne geçiren sayıyı aldı. Durum 7 - 6.

Adem - Hilmi Cem: Hilmi Cem durumu eşitleyen sayıyı kazandı. Durum 7 - 7.

Mustafa Kemal - Hakan: Rekabetin arttığı oyunda kazanan taraf Mustafa oldu. Durum 8 - 7.

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