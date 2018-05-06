Survivor'da dokunulmazlık ödülü oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor'da gün geçtikçe açlık ve kazanma hırsı daha da artıyor. Dün oynanan dokunulmazlık ödülü oyununu Gönüllüler müthiş bir dönüşle 10'a 7 kazandı. Birleşme partisine kısa bir süre kala Ünlüler ve Gönüllüler takımından bir kişinin eksilmemesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün ikinci dokunulmazlık ödülü oyunu oynanacak ve üçüncü eleme adayı belirlenecek. Peki, Survivor dokunulmazlık ödülü oyununu kim kazandı? 6 Nisan Survivor eleme adayları kimler? İşte Survivor dokunulmazlık ödülü oyunu detayları ve 64. son bölüm özeti...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? (64. SON BÖLÜM)
Parkur: Çekiçlerle seramikler kırıldı. Suya düşen sembol alındı. Tekrar çıkıldı. İkinci seramik kırldı. İkinci sembol alındı ve bitiş noktasına gelindi. Finalde çekiçle 3 seramiği kıran ilk yarışmacı takımına sayı kazandıracak.
İlk mücadele; Adem Hilmicem'e karşı. Hilmicem parkuru önde tamamladı. Parkur sonrası atışlarda Hilmicem 3 seramiğide ilk kıran taraf oldu.
İkinci mücadele; Birsen ile Elif'in mücadelesinde Birsen önde giderken Elif arayı pek fazla açtırmadı. Bu oyunda Elif kazandı ve durum 1-1 oldu.
Üçüncü mücadele; Mustafa Kemal ile Anıl yarıştı. Anıl 3 seramiğide ilk kıran taraf oldu ve durumu 2-1 yaptı.
Dördüncü mücadele; Sema ile Yağmur arasında oynandı. Sema kazandı ve durum 2-2 oldu.
Beşinci mücadele; Turabi ile Murat'ın yarışında, Turabi Murat'ın seramik kırmasına fırsat vermedi ve takımını öne geçiren sayıyı kazandı. Durum 3-2.
Altıncı mücadele; Merve ile Nagihan yarıştı. Önde giden Merve atışlarda da galip geldi ve durumu 4-2 yaptı.
Yedinci mücadele; Ümit Karan ile Hakan'ın mücadelesinde kazanan taraf Ümit Karan oldu ve durum 5-2.
Sekizinci mücadele; Hilmicem ile Turabi'nin yarışında Hilmicem kazandı ve durum 5-3.
Dokuzuncu mücadele; Sema ile Birsen'in yarışında Sema önde gitti. Atışlarda Birsen avantaj yakaladı ve durumu 5-4 yaptı.
Survivor'da dokunulmazlık oyunu şuan da oynanıyor. Oyun sonrası kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'un dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler 3'te 3 yaparak 3-0 öne geçti. Gönüllüler takımı vazgeçmedi ve durumu 3-3 yaptı. Gönüllüler'in sayı kazanmasıyla hırslanan Ünlüler durumu 7-4 yaptı. Fakat Gönülllüler pes etmedi ve rakibini 10'a 7 yenerek dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Oyun sonrası eleme adayları belirlendi.
Konseyde yapılan oylama sonucu Elif ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal ise ikinci eleme adayı olarak Merve'yi söyledi. Bugün ise oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası üçüncü eleme adayı belli olacak.
Buna göre Elif ve Merve eleme adayları. Üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
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