Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme heyecanı yaşandı. Ekrana gelen bölümde baraka oyunu ve dokunulmazlık oyunu galibi de aynı takım oldu! Dokunulmazlık oyunu sonrasında da ada konseyi yapıldı ve iki isim eleme adayı oldu. Yarın yapılacak olan bir dokunulmazlık oyunu sonrasında da yeni eleme adayları da eklenecek. Peki Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da yapılan ada konseyinde oylamada adı en çok çıkan Cumali, ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayını dokunulmazlık kolyesi sahibi Damla söyledi. Damla, Yağmur'un adını söyledi ve Yağmur ikinci eleme adayı oldu. Yarın bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak ve bu oyunun sonucuna göre ya Gönüllüler takımından bir aday daha çıkacak, ya da Ünlüler takımından iki aday çıkacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, iki ismi elemeye çıkardı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mustafa Kemal - Hilmi Cem: Mustafa Kemal kazandı (1-0 Ünlüler takımı öne geçti)

Elif - Nagihan: Elif kazandı (2-0)

Yiğit - Murat: Murat kazandı (2-1)

Berna - Birsen: Berna kazandı (3-1)

Turabi - Anıl: Turabi kazandı (4-1)

Sahra - Funda: Funda kazandı (4-2)

Adem - Hakan: Hakan kazandı (4-3)

Sema - Damla: Damla kazandı (4-4)

Ümit - Cumali: Cumali kazandı (5-4 Gönüllüler takımı öne geçti)

Merve - Yağmur: Merve kazandı (5-5)

Yiğit - Hilmi Cem: Hilmi Cem kazandı (6-5)

Funda - Elif: Funda kazandı (7-5)

Adem - Murat: Adem kazandı (7-6)

Sahra - Damla: Damla kazandı (8-6)

Mustafa Kemal - Cumali: Mustafa Kemal kazandı (8-7)

Merve - Nagihan: Merve kazandı (8-8)

Ümit - Anıl: Ümit kazandı (9-8)

Sema - Yağmur: Sema kazandı (10-8)

DAMLA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KAZANDI

Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrasında takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Damla, ada konseyinde bir isim söyleme hakkı elde etti.

SURVİVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da baraka oyununda iki takım kozlarını paylaştı. Baraka oyununu kazanan ekip, barakasına gitti ve çay ile poğaça yeme hakkı elde etti. İşte oyunun detayları;

Ümit Karan ve Anıl ilk karşılaşmada yarıştı. Parkuru başa baş bitiren iki ekip, puzzle tamamlama etabını da birlikte tamamladı ancak son anca Gönüllüler takımı takıldı ve Ünlüler takımından Ümit Karan atışlarda rakibini mağlup etti ve Ünlüler takımına ilk skoru kazandırdı ve 1-0 oldu.

İkinci karşılaşmada Elif ve Nagihan karşı karşıya geldi. Parkuru az farkla önde bitiren Ünlüler takımı, puzzle'a başlayan ilk ekip oldu. Puzzle'ı birlikte tamamlayan iki ekip, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Nagihan, Gönüllüler takımına ilk skoru getirdi ve 1-1 beraberlik sağlandı.

Üçüncü oyunda Adem ve Hakan yarıştı. Parkuru önde bitiren Hakan ve ekibi, puzzle'a ilk başlayan ekip oldu ancak bu etapta takıldılar. Avantajı elde eden Ünlüler takımı, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Hakan, Gönüllüler takımını 2-1 öne geçirdi.

Dördüncü oyunda Sema ve Yağmur karşılaştı. Parkuru birlikte tamamlayan iki ekip, puzzle etabını da birlikte bitirdi. Ardından atışlarda rakibini mağlup eden Sema, skoru 2-2 yaptı ve yeniden beraberlik sağlandı.

Yiğit ve Murat, beşinci oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde tamamlayan Murat ve ekibi, puzzle dizme etabına ilk gelen ekip oldu. Ardından atışlar başladı ve atışlarda rakibini mağlup eden Yiğit, Ünlüler takımını 3-2 öne geçirdi.

Altıncı oyunda Berna ve Damla yarıştı. Parkuru başa baş tamamlayan iki ekip, puzzle etabına geldi. Puzzle etabında Ünlüler takımı daha önce bitirdi ve atışlara ilk başlayan ekip oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Damla, skoru 3-3 beraberliğe getirdi.

Yedinci oyunda Mustafa Kemal ve Hilmi Cem yarıştı. Az farkla parkuru önde bitiren Mustafa Kemal ve ekibi puzzle etabına ilk gelen ekip oldu. Puzzle etabını tamamlayan Gönüllüler takımı, atışlara ilk başlayan ekip oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, skoru 4-3 yaptı ve Gönüllüler takımı öne geçti.

Sekizinci oyunda Merve ve Funda yarıştı. Parkuru önde bitiren Merve ve ekibi, puzzle etabına ilk gelen yarışmacılar oldu. Puzzle etabını önce bitiren Ünlüler takımı, atışlara ilk başlayan yarışmacılar oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, skoru 4-4 eşitliğe getirdi.

Turabi ve Cumali, dokuzuncu oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Turabi, puzzle etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Puzzle etabını önce tamamlayan Ünlüler ekibi, atışlara da ilk başlayan ekip oldu. Atışlarda rakibini geriden gelmesine rağmen mağlup eden Cumali, Gönüllüler takımını 5-4 öne geçirdi.

Sahra ve Birsen, onuncu oyunda karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Birsen ve ekibi, puzzle etabına ilk gelen yarışmacılar oldu. Puzzle etabını önce tamamlayan Ünlüler takımı, atışlara da ilk başlayan ekip oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Sahra, skoru 5-5 yaptı.

On birinci oyunda Yiğit ve Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru önde tamamlayan Hakan ve ekibi, puzzle etabına ilk gelen yarışmacılar oldu. Puzzle etabını önde bitiren Hakan, atışlara da ilk başlayan isim oldu. Atışlarda Yiğit'i mağlup eden Hakan, Gönüllüler takımını 6-5 öne geçirdi.

On ikinci oyunda Merve ve Yağmur yarıştı. Parkuru baş başa bitiren iki ekip, puzzle etabına da birlikte geldi. Ancak tam bu esnada Elif'in başına oyunda kullanılan araç çarptı ve Elif yere yığıldı. Doktorun müdahalesiyle Elif yeniden ayağa kalktı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Puzzle etabını önde bitiren Gönüllüler takımı, atışlara ilk başlayan ekip oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Yağmur, skoru 7-5 yaptı.

On üçüncü oyunda Ümit Karan ve Cumali yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Cumali ve ekibi, puzzle etabına ilk gelen ekip oldu. Puzzle'ı başa baş tamamlayan iki ekip atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini yenen Ümit Karan, skoru 7-6 yaptı.

Sahra ve Funda, on dördüncü oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş bitiren iki ekip, puzzle etabına birlikte başladı. Puzzle etabını önce bitiren Gönüllüler ekibinden Funda, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda geriden gelerek rakibini yenen Sahra, skoru 7-7 beraberliğe getirdi.

On beşinci oyunda Adem ve Hilmi Cem yarıştı. Parkuru az farkla önde bitiren Hilmi Cem ve ekibi, puzzle etabına geldi. Puzzle etabını önde bitiren Ünlüler, atışlara da ilk başlayan yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Adem, skoru Ünlüler takımın kazandırdı ve 8-7 oldu.

On altıncı oyunda Damla ve Elif yarıştı. Parkuru başa baş bitiren iki ekip, puzzle etabına geldi. Puzzle etabını az farkla önde bitiren Damla, atışlara geldi. Atışlarda rakibini yenen Elif, skoru 9-7 yaptı.

Son oyunda ise Turabi ve Murat karşılaştı. Puzzle etabını önde bitiren Ünlüler ekibi, atışlara ilk başlayan ekip oldu. Atışlarda rakibini yenen Turabi, skoru takımına kazandırdı ve 10-7 oldu. Böylece baraka oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

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