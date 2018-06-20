Survivor 104. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın ilk bölümünde, Adem ile Nagihan sembol oyununun finalinde karşı karşıya geldi. Ondan sonra yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için bir araya gelecek. Büyük finale kısa süre kala eleme heyecanı daha da artıyor. Kıbrıs finallerine katılmak isteyen her bir yarışmacı dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Survivor sembol oyunu finali kim kazandı? Kıbrıs finaline gitmeye hak kazanan yarışmacı Adem mi, Nagihan mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 20 Haziran Survivor dokunulmazlık ödülü oyununa dair detaylar ve 104. son bölüm özeti...

SURVİVOR SEMBOL OYUNU FİNALİ KİM KAZANDI?

Survivor'ın bir önceki bölümünde sembol oyununun yarı finali oynanmış, erkeklerde Adem, kadınlarda ise Nagihan finale kalan isimler olmuştu. Yarışmanın bu bölümünde ise sembol oyununun finali oynandı ve kazanan yarışmacı Kıbrıs finaline erken gitme şansı yakaladı.

Adem ile Nagihan arasında oynanan sembol oyununun finalinde Adem, rakibine fazla şans tanımadı ve 5-1 yaparak sembol oyununun şampiyonu oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu, sembol oyununun ardından başlayacak ve gelişmeler anbean haberimizde yer alacak.