Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımları, dokunulmazlık sembolünü elde edebilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde bir de ödül açıklandı. Buna göre, dokunulmazlık oyununu kazanan takım hem dokunulmazlık sembolünü hem de kişi başı 4 parça tavuk yeme hakkını elde etti.

Oynanan 14 oyun sonrasında Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu 10-4 kazandı.

TURABİ'YE 5 MAÇ MEN CEZASI

Dokunulmazlık oyununda agresif ve sert davranışlar sergileyen ve rakip takım yarışmacılarıyla sert diyaloglara giren Turabi, oyunda çıkan tartışmalarda rakip yarışmacılara iki kere küfür etti. Bu gelişme sonrasında Acun Ilıcalı, Turabi için kararın ada konseyinde verileceğini belirtti.

Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Turabi'yle ilgili kararın verildiğini belirtti. Acun Ilıcalı, "Yapm ekibiyle toplantı yaptık. Bizim aldığımız karara göre, Turabi bundan sonraki 5 maçta oynayamayacak." dedi. Böylece Ünlüler takımında yarışan Turabi, 5 oyunda yer alamayacak.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler takımı, yapılan ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylamada isimleri aynı sayıda yazılan YAĞMUR ve MURAT eleme adayları oldular. İkinci eleme adayını ise dokunulmazlık kolyesi sahibi Hilmi Cem söyledi ve BİRSEN üçüncü eleme adayı oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖZETİ

Survivor dokunulmazlık oyunu öncesinde bir de ödül açıklandı. Kazanan takım, kişi başı dört parça tavuk yeme hakkını ve Survivor dokunulmazlık sembolünü elde etti. Turabi, bu oyunda sakatlığı dolayısıyla oynamadı. Yapılan eşleşmeler sonrasında dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı.

MUSTAFA KEMAL-HİLMİ CEM: Mustafa Kemal kazandı. (1-0 Ünlüler takımı öne geçti)

MERVE-DAMLA: Merve kazandı. (2-0)

YİĞİT-HAKAN: Hakan kazandı. (2-1)

SEMA-YAĞMUR: Sema kazandı. (3-1)

ANIL-ADEM: Anıl kazandı. (3-2)

ELİF-NAGİHAN: Nagihan kazandı. (3-3)

ÜMİT-MURAT: Ümit kazandı. (4-3)

ADEM-HAKAN: Adem kazandı. (5-3)

SEMA-BİRSEN: Sema kazandı. (6-3)

YİĞİT-HİLMİ CEM: Hilmi Cem kazandı. (6-4)

ELİF-DAMLA: Elif kazandı. (7-4)

ANIL-ÜMİT: Ümit kazandı. (8-4)

MERVE-NAGİHAN: Merve kazandı. (9-4)

MUSTAFA KEMAL-MURAT: Mustafa Kemal kazandı. (10-4)

Bu skorla birlikte Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı ve elemeden kurtuldu. Dokunulmazlık sembolünü kazanan Ünlüler takımı, bir diğer ödül olan kişi başı dört parça tavuk ödülünü de kazanmış oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor'da Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanması sonrasında Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda takım arkadaşları arasından galip gelen Hilmi Cem, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı ve dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.

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