Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımları, dokunulmazlık sembolünü elde edebilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde bir de ödül açıklandı. Buna göre, dokunulmazlık oyununu kazanan takım hem dokunulmazlık sembolünü hem de kişi başı 4 parça tavuk yeme hakkını elde etti.
Oynanan 14 oyun sonrasında Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu 10-4 kazandı.
TURABİ'YE 5 MAÇ MEN CEZASI
Dokunulmazlık oyununda agresif ve sert davranışlar sergileyen ve rakip takım yarışmacılarıyla sert diyaloglara giren Turabi, oyunda çıkan tartışmalarda rakip yarışmacılara iki kere küfür etti. Bu gelişme sonrasında Acun Ilıcalı, Turabi için kararın ada konseyinde verileceğini belirtti.
Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Turabi'yle ilgili kararın verildiğini belirtti. Acun Ilıcalı, "Yapm ekibiyle toplantı yaptık. Bizim aldığımız karara göre, Turabi bundan sonraki 5 maçta oynayamayacak." dedi. Böylece Ünlüler takımında yarışan Turabi, 5 oyunda yer alamayacak.
ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU
Survivor dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler takımı, yapılan ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylamada isimleri aynı sayıda yazılan YAĞMUR ve MURAT eleme adayları oldular. İkinci eleme adayını ise dokunulmazlık kolyesi sahibi Hilmi Cem söyledi ve BİRSEN üçüncü eleme adayı oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖZETİ
Survivor dokunulmazlık oyunu öncesinde bir de ödül açıklandı. Kazanan takım, kişi başı dört parça tavuk yeme hakkını ve Survivor dokunulmazlık sembolünü elde etti. Turabi, bu oyunda sakatlığı dolayısıyla oynamadı. Yapılan eşleşmeler sonrasında dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı.
MUSTAFA KEMAL-HİLMİ CEM: Mustafa Kemal kazandı. (1-0 Ünlüler takımı öne geçti)
MERVE-DAMLA: Merve kazandı. (2-0)
YİĞİT-HAKAN: Hakan kazandı. (2-1)
SEMA-YAĞMUR: Sema kazandı. (3-1)
ANIL-ADEM: Anıl kazandı. (3-2)
ELİF-NAGİHAN: Nagihan kazandı. (3-3)
ÜMİT-MURAT: Ümit kazandı. (4-3)
ADEM-HAKAN: Adem kazandı. (5-3)
SEMA-BİRSEN: Sema kazandı. (6-3)
YİĞİT-HİLMİ CEM: Hilmi Cem kazandı. (6-4)
ELİF-DAMLA: Elif kazandı. (7-4)
ANIL-ÜMİT: Ümit kazandı. (8-4)
MERVE-NAGİHAN: Merve kazandı. (9-4)
MUSTAFA KEMAL-MURAT: Mustafa Kemal kazandı. (10-4)
Bu skorla birlikte Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı ve elemeden kurtuldu. Dokunulmazlık sembolünü kazanan Ünlüler takımı, bir diğer ödül olan kişi başı dört parça tavuk ödülünü de kazanmış oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor'da Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanması sonrasında Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda takım arkadaşları arasından galip gelen Hilmi Cem, bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı ve dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.