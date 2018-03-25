Survivor 32. yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Survivor'da gün geçtikçe açlık daha da artıyor. Heyecanın hız kesmediği Survivor'da dün yayınlanan bölümünde ilk ödül oyununu Gönüllüler ikinci ödül oyununu ise All-Star takımı kazandı. Bugün ise dokunulmazlık oyunu oynanacak kaybeden takımdan birisi adaya veda edecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu detayları ve 32. son bölüm özeti...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyun: Yeni bir havuz, yeni bir platform ama oyun eski oyun. İiki takımda ellerindeki süngerlerle rakiplerini suya atmaya çalıştı.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Murat - Mustafa Kemal: Mustafa Kemal

Dokunulmazlık oyunu şu an oynanıyor. Karşılaşmalar sonrası kazananlar belli olduğu an haberimiz anlık olarak güncellenecek.

SURVİVOR 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde iki ödül oyunu oynandı. İlk ödül oyununun ödülü kazanan takım 4 gün boyunca yataklı barakada kalmak & süt ve peynirli kruvasan kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede Gönüllüler, All Star takımını 10'a 9 yenerek ödülün sahibi oldu.

İkinci ödül oyunu ise kumpir ödülüydü. Bu oyunda All Star takımı Gönüllüler'e karşı üstünlük kurarak ödülü kazanan takım oldu.

Adem ve Turabi barıştı

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Turabi ve Adem'in arasında gelişen diyalog ilgiyle izlendi. Turabi, Adem'in yanına giderek "Herkese el sıkarken seni es geçmek hoşuma gitmiyor." diyerek barışma sinyalleri verdi. İkili konuşup anlaştıktan sonra aralarındaki sorunu çözdü.

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