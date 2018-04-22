Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Skoru 9-5'e kadar getiren Gönüllüler takımı, onuncu sayıyı bir türlü bulamadı ve Ünlüler takımı skoru 9-9 yaptı. Skorun 9-9 olmasıyla oynanan bayrak yarışında dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı 9-5'lik üstünlüğü yakaladı ancak onuncu sayıyı bulamadı ve bu fırsatı değerlendiren Ünlüler takımı skoru 9-9'a getirdi. Ardından yapılan bayrak yarışında Anıl-Damla ikilisi takımlarına skoru getirdi ve skor 10-9 oldu. Böylece Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra ada konseyinde buluştu. Ada konseyinde yapılan oylamada adı en çok yazılan Mustafa Kemal üçüncü aday oldu. Diğer adaylar ise geçtiğimiz gün belli olan Sahra ve Adem olmuştu. Böylece Ünlüler takımında eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belli oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖZETİ

Dokunulmazlık oyunu öncesinde iki takıma da sürpriz yapıldı. İki takım oyuncuları gevrek ve çikolata ödüllerinden aldı ve yiyeceklerini yedi. Dokunulmazlık oyununda Mustafa Kemal ve Birsen raporlu olduklarından dolayı bu karşılaşmada oynamadı.

YİĞİT-HİLMİ CEM: Dokunulmazlık oyununun ilk karşılaşmasında Yiğit ve Hilmi Cem yarıştı. Parkuru az farkla önde kapatan Yiğit, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Yiğit, skoru 1-0 yaptı.

MERVE-DAMLA: İkinci karşılaşmada Merve ve Damla karşı karşıya geldi. Parkuru daha hızlı bitiren Damla, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu ve atışlara başladı. Rakibinden daha önce topları deliğe atan Damla, skoru 1-1 yaptı ve beraberlik sağlandı.

ÜMİT-HAKAN: Üçüncü oyunda Ümit Karan ve Hakan karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Hakan, atış etabına ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibinden daha başarılı olan Hakan, rakibini mağlup etti ve skoru 2-1 yaptı. Böylece Gönüllüler takımı öne geçti.

ELİF-NAGİHAN: Dördüncü karşılaşmada Elif ve Nagihan yarıştı. Parkuru rakibinden daha hızlı tamamlayan Nagihan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda daha iyi performans gösteren Elif, rakibini mağlup etti ve skor 2-2 oldu. Böylece yeniden beraberlik sağlandı.

ADEM-ANIL: Beşinci oyunda Adem ile Anıl kozlarını paylaştı. Rakibini geride bırakan Anıl, parkuru önce tamamlayan yarışmacı oldu ve atış etabına geldi. Atışlarda topları deliğe daha önce sokan Anıl, skoru 3-2 yaptı ve Gönüllüler takımı yeniden öne geçti.

YAĞMUR-SEMA: Altıncı oyunda Sema ve Yağmur karşı karşıya geldi. Parkuru hızlı tamamlayan Sema, rakibini geride bıraktı ve atışlara geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Sema, skoru yeniden 3-3 beraberliğe getirdi.

MURAT-TURABİ: Yedinci oyunda karşılaşan Murat ve Turabi'nin mücadelesi kıyasıya geçti. Parkuru önde bitiren Murat, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Murat, takımını 4-3 öne geçirdi.

HAKAN-YİĞİT: Sekizinci oyunda Hakan ve Yiğit yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Hakan, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu ve atışlarda Yiğit'i yenerek skoru 5-3'e getirdi.

MERVE-YAĞMUR: Dokuzuncu oyunda Merve ile Yağmur yarıştı. Rakibinden daha hızlı olan Merve, parkuru önde bitirerek atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, skoru 5-4 yaptı.

ÜMİT-HİLMİ CEM: Onuncu karşılaşmada Ümit Karan ve Hilmi Cem yarıştı. Parkuru rakibinden oldukça önde bitiren Hilmi Cem, atış etabına geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Hilmi Cem, skoru 6-4'e getirdi.

ELİF-DAMLA: On birinci oyunda Elif ve Damla karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Damla, atışlarda da rakibini mağlup etti ve skor 7-4 oldu.

MURAT-ADEM: On ikinci oyunda Adem ve Murat yarıştı. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı atış etabına geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Adem, skoru 7-5 yaptı.

SEMA-NAGİHAN: On üçüncü oyunda Sema ile Nagihan karşılaştı. Parkuru rakibinden daha hızlı bitiren Sema, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Nagihan, skoru 8-5 yaptı.

ANIL-TURABİ: On dördüncü oyunda Turabi ve Anıl yarıştı. Yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada parkuru büyük farkla önde tamamlayan Anıl, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu ve atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Anıl, skoru 9-5'e getirdi.

NAGİHAN-MERVE: On beşinci oyunda Nagihan ile Merve karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, takımına altıncı skoru getirdi ve 9-6 oldu.

ADEM-HAKAN: On altıncı oyunda Adem ve Hakan yarıştı. Parkuru önde bitiren Hakan, atışlara başladı. Ancak atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren ve topları deliklere daha önce sokan Adem, skoru 9-7 yaptı.

SEMA-DAMLA: On yedinci oyunda Sema ile Damla karşı karşıya geldi. Parkuru rakibinden az farkla önde tamamlayan Sema, atışlara da ilk gelen yarışmacı oldu ve atışlar başladı. Atışlarda rakibinden daha önce topları deliğe sokan Sema, skoru 9-8'e getirdi.

YİĞİT-HİLMİ CEM: On sekizinci oyunda parkuru başa baş bitiren Yiğit ve Hilmi Cem, atışlara da birlikte başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Yiğit, skoru 9-9'a getirdi ve bayrak yarışı yapıldı.

ÜMİT-SEMA / ANIL-DAMLA: On dokuzuncu ve son oyunda Ümit-Sema ikilisi ile Anıl-Damla ikilisi yarıştı. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacının ardından Ümit Karan ve Anıl yarışmay başladı. Ümit Karan ve Anıl parkuru birlikte bitirdi ve atış etabına geçildi. Atışlarda rakibini mağlup eden Anıl, skoru 10-9 yaptı ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNU

Ödül: 10 ADET ÇEYREK ALTIN

SAHRA-BİRSEN: İlk karşılaşmada Sahra ve Birsen yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Birsen, atış etabına ilk gelen isim oldu ve atışlarda iki fayansı da kırarak 1-0 öne geçti. İki yarışmacının ikinci mücadelesinde yine parkuru Birsen önde bitirdi ve atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Sahra, skoru 1-1 yaptı. Final oyununda atış etabında rakibini mağlup eden Birsen skoru 2-1 yaptı ve tur atladı.

SEMA-NAGİHAN: Sema ve Nagihan, ikinci oyunda yarıştı. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Sema, skoru 1-0 yaptı. İkinci oyunda atışlarda rakibini mağlup eden Nagihan, skoru 1-1 yaptı. Son oyunda ise rakibini mağlup eden Sema, Nagihan'ı yendi ve tur atladı.

DAMLA-MERVE: Damla ve Merve üçüncü oyunda karşı karşıya geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, ilk oyunu kazandı. İkinci oyunda da rakibini mağlup eden Merve, skoru 2-0 yaptı ve tur atladı.

ELİF-YAĞMUR: Dördüncü oyunda Elif ve Yağmur karşılaştı. Atışlara birlikte gelen iki yarışmacı ilk atışlarda kıramadı. İkinci atışlarda rakibini mağlup eden Elif, 1-0 öne geçti. İkinci oyunda ise atışlarda rakibini mağlup eden Yağmur, skoru 1-1 yaptı. Son oyunda ise Yağmur rakibini mağlup etti ve tur atladı.

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