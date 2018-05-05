Survivor heyecanı bu hafta daha da çok arttı. Birleşme öncesinde son eleme, bu akşam ve yarın akşam ismi belirlenecek yarışmacılardan biri için yapılacak. İki takım da birleşmeye bir kişi daha eksilmeden gitmek için canla başla dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Sırada haftanın ilk eleme adaylarını belirleme var. İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu bu akşam çok sert geçti. Çoklu oyundan oluşan bir parkurda yarışan yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Oyuna 3 - 0 geride başlayan Gönüllüler takımı, 3 - 3 beraberliği yakalamayı başardı. Ancak yeniden 7 - 4 geriye düşen Gönüllüler takımı oyunu 10 - 7 almayı başardı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybederek, bu hafta için ilk eleme adaylarını çıkaracak. Acun Ilıcalı oyunun sonunda dokunulmazlık sembolü Gönüllüler takımı adına Damlaya teslim etti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, biraz sonra ekranlara gelecek olan ada konseyinde elenmesi için iki kişiyi belirleyecek.

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