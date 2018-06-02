Survivor'da kritik günlere gelindi. Survivor dokunulmazlık oyununda heyecan ve rekabet çok yüksekti. Kıbrıs'a gitmeye bu kadar yaklaşmışken kimse elenmek istemiyor. Bu yüzden yarışmacılar var güçleriyle dokunulmazlık oyununa yüklendi. Dokunulmazlık oyunundan hemen önce Dominik'teki son oylama Acun Ilıcalı tarafından sona erdirildi. Bu akşam ve yarın belirlenecek eleme adaylarından biri, Perşembe gününden bugüne denk gönderilen SMS oylarına göre Survivor'a veda edecek. Peki kritik Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler olacak? İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmalzık oyunu her hafta olduğundan daha da çekişmeli daha da heyecanlı geçti. Gönüllüler takımı oyunu genellikle önde götürürken, Ünlüler takımı da sürekli peşlerindeydi. Dokunulmazlık oyunu 9 - 9 beraberliğe geldi. Oyun bayrak yarışına gitti. İki takımdan da en iyi birer kadın ve erkek yarışmacı belirlendi. Oyun bayrak yarışıyla devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım elenmek üzere 2 adayı belirleyecek. Kıbrıs'a çok az bir zaman kalmışken, bu eleme çok kritik bir öneme sahip.

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