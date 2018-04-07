Survivor 40. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Survivor'un dünkü bölümünde mor ada ödülü oyunu oynandı. Kıran kırana geçen oyunda Ünlüler ve Gönüllüler'in yemek ödülünü kazanabilmek için mücadeleleri heyecanı artırdı. Oyunun sonunda kazanan takım belli oldu ve yemek ödülü sahiplerini buldu. Survivor dün akşam ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 41. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

İşte Survivor 41. yeni bölüm fragmanı;

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunu oynanacak.

SURVİVOR DÜN AKŞAM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül ise mor adada yemek yemekti. iki takım da yemek ödülünü kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Gönüllüler takımına karşı üstünlük sağlayan Ünlüler 10-6'a oyunu kazandı ve mor adada ödülün keyfini çıkardı.

ÜMİT KARAN SAKATLANDI AMA OYUNA DEVAM ETTİ

Ödül oyununda Hilmi Cem'le karşılaşan Ümit Karan, parkura başını vurmasına rağmen oyuna devam etti ve takımına puan kazandırdı.

ADEM ATEŞ BAŞINDA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Ünlüler takımında Adem, ateş başında arkadaşlarına türkü söyledi...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖZETİ

Ödül oyunu öncesinde ödül etli nohut ve pilav olarak açıklandı. Ünlüler takımında Sema sakatlığından dolayı bu oyunda oynamadı. Eşleşmelerin ardından ödül oyunu mücadelesi başladı.

Ödül oyunun ilk eşleşmesinde Adem ve Murat yarıştı. Parkuru önde tamamlayan Adem, atışlra ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Adem, Murat'ı mağlup etti ve Ünlüler takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci oyunda Merve ve Damla yarıştı. Parkuru Damla'dan daha önde bitiren Merve, atışlara başladı. Atışlarda rakibini mağlup eden Damla, Merve'yi mağlup etti ve skoru 1-1 yaptı.

Üçüncü oyunda Yiğit ve Cumali karşı karşıya geldi. Parkuru önde tamamlayan Yiğit, atışlara ilk başlayan yarışmacı oldu. Parkuru geride tamamlayan Cumali, atışlarda Yiğit'i mağlup etti ve Gönüllüler takımı 2-1 öne geçti.

Turabi ve Anıl dördüncü oyunda karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Anıl, atış etabına ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Turabi, takımına skoru kazandırdı ve 2-2 beraberlik sağlandı.

Sahra ve Birsen beşinci oyunda yarıştı. Parkuru rakibinden önde tamamlayan Birsen, atış etabına ilk gelen isim oldu ve atışlara başladı. Atışlarda rakibinden daha iyi performans gösteren Birsen, rakibine üçüncü skoru kazandırdı ve 3-2 oldu.

Altıncı oyunda Mustafa Kemal ve Hakan karşı karşıya geldi. Parkuru önde bitiren Mustafa Kemal, atış etabına ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Mustafa Kemal, skoru yeniden eşitledi ve 3-3 oldu.

Berna ve Yağmur yedinci oyunda karşılaştı. Parkuru başa baş bitiren iki yarışmacı, atış etabına birlikte geldi. Atışlarda rakibini mağlup eden Berna, rakibini mağlup etti ve Ünlüler takımı 4-3 öne geçti.

Sekizinci oyunda karşılaşan Ümit ve Hilmi Cem'in karşılaşması nefes kesti. Parkuru önde bitiren Hilmi Cem, atışlara ilk gelen isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, skoru 5-3 yaptı. Ümit Karan, parkurda kafasını vurdu ve oyunun sona ermesiyle kendisini yere bıraktı.

Dokuzuncu oyunda Hakan ve Turabi karşılaştı. Parkuru az farkla önde bitiren Hakan, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Hakan, takımına dördüncü skoru getirdi ve 5-4 oldu.

Onuncu karşılaşmada Sahra ve Damla yarıştı. Parkuru önde bitiren Damla, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atış etabında iki yarışmacı da son atışlarda aynı anda devirdi. Kamera görüntülerine bakıldı ve Sahra'nın kazandığı belirlendi. Böylece skor 6-4'e geldi.

Yiğit ve Murat, on birinci oyunda karşı karşıya geldi. Parkuru rakibinden daha hızlı bitiren Murat, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini yenen Yiğit, skoru 7-4'e getirdi.

On ikinci oyunda Mustafa ve Hilmi Cem yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelede parkuru Hilmi Cem ilk bitiren isim oldu. Atış etabına birlikte gelen iki yarışmacıdan Mustafa Kemal, rakibini mağlup etti ve 8-4 oldu.

On üçüncü oyunda Birsen ve Berna yarıştı. Parkuru hızlı bitiren Birsen, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Birsen, takımına beşinci skoru getirdi ve 8-5 oldu.

Adem ve Anıl, on dördüncü oyunda karşı karşıya geldi. Adem'in düşmesiyle parkuru önde bitiren Anıl, atış etabına ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini yenen Anıl, takımına altıncı skoru kazandırdı ve 8-6 oldu.

On beşinci oyunda Merve ve Yağmur yarıştı. Parkuru önde bitire Merve, atışlara ilk başlayan isim oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Merve, skoru 9-6 yaptı.

Ümit Karan ve Cumali, on altıncı oyunda karşılaştı. Parkuru önde tamamlayan Ümit Karan, atışlara ilk gelen yarışmacı oldu. Atışlarda rakibini mağlup eden Ümit Karan, takımına onuncu skoru getirdi ve 10-6 oldu. Böylece Ünlüler takımı ödülü kazandı.

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