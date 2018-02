Survivor 2018 takipçileriyle 13. randevusuna çıktı. Survivor'un dün akşam yayınlanan 13. bölümünde, Gönüllüler takımından All Star takımına geçiş yapan Ecem Karaağaç, fiziksel sağlık sorunları nedeniyle doktor tarafından yapılan açıklama sonucu yarışmadan diskalifiye edildi. Ecem Karaağaç'ın diskalifiye edilmesinin ardından yarışmanın takipçileri, 'Ecem Karaağaç kimdir', 'Survivor Ecem kaç yaşında' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem kaç yaşında? İşte Survivor Ecem'in hayat hikayesi...

SURVİVOR ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde doğdu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Yaklaşık 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Karaağaç, bu spor dallarının yanı sıra okçuluk, rüzgar sörfü, kayak, binicilik ve futbol gibi birçok aktivite ile uğraşmıştır.

Tv8'de yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kalan kaldı birinciliği Berna Keklikler'e kaptırarak Survivor 2017'ye katılamamıştı. Ecem Karaağaç, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Daha sonra yarışmanın ilk bölümünde Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımından bir kişinin All Star takımına geçiş yapacağını açıklamasının ardından Gönüllüler takımının oylama yapmasıyla All Star takımına geçti.

All Star takımında mücadele eden Ecem Karaağaç, fiziksel sağlık problemleri nedeniyle Survivor 2018'in 13. bölümünde diskalifiye edildi.

