Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Survivor'da sinirlerin bir hayli gerildiği haftanın ardından Gönüllüler takımı iki dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Böylece Survivor'a bu akşam veda edecek ismin Gönüllüler takımından olacağı kesinleşti. Normalde eleme için 3 aday çıkarması gereken Gönüllüler, takımı dün akşamki oylamada 4 isim çıkardı. Ayrıca dün akşam, Survivor tarihinin en büyük ve önemli ödülü de açıklandı. Kazanan ekip 1 buçuk gün boyunca İstanbul'da istediğini yapacak. İşte detaylar...

SUVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da çok gergin bir hafta geride kaldı. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, yapılan konseyde iki kişinin ismini belirlemişti. Bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra, dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem'e Hakan'dan bir teklif gelmiş. Hakan, Hilmi Cem'den kendisinin ismini söylemesini istemişti. Yarın ki dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanması durumunda, Hakan'ın karşısına güçlü birini çıkarmaya göze alamayacağı için güçsüz birini çıkaracağını düşündükleri bir strateji yapmaya çalışacaklardı. Gönüllüler takımı teker teker eleme adayı için isim yazdı. Oylama sonucunda 4 Yağmur, 3 Murat ve 1 Damla çıktı. Böylece YAĞMUR ilk eleme adayı olmuştu. Ancak konseyde Hilmi Cem, adada belirledikleri stratejiden vazgeçtiklerini belirterek, kadın yarışmacı sayısını dengelemek için Birsen'in ismini verdi. Böylece ikinci eleme adayı BİRSEN olmuştu. Dün akşamki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı bir eleme adayını daha belirlemek için oylama yaptı. Ancak oylamada 4 Damla ve 4 Nagihan çıktı. Eşitlik olduğu için iki isimde eleme potasına girdi. Böylece Survivor'da bu akşam Gönüllüler takımından bir kadın yarışmacının adaya veda edeceği kesinleşti.

SURVİVOR'DA GÖRÜLMEMİŞ İSTANBUL ÖDÜLÜ!

Survivor'da dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı, tarihi olarak adlandırdığı ödülü açıkladı. Bu hafta oynanacak ve Perşembe ve Cuma günleri 2 gün sürecek oyun ile birlikte, oyunu kazanan ekip 1 buçuk gün boyunca İstanbul'a gidecek. İstanbul'a gidecek takım istediğini yapabilecek.

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