Survivor'da heyecan durmak bilmiyor. Bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve oyun sonucunda bu hafta adaya veda edecek iki isim belirlenecek. Son günlerde kazandığı oyunlar ve aldıkları yemek ödülüyle morali yerine Gönüllüler takımı bu akşamki oyunu kazanıp bir kişi daha eksilmemeye kararlı. Ünlüler takımı ise şimdiye kadar sürdürdükleri başarılı performansı sekteye uğratmak istemiyor. Bu akşam Survivor baraka oyunuyla başladı. Oyunu kıyasıya mücadeleyle Ünlüler takımı kazandı. Peki bu hafta Survivor eleme adayları kimler olacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 2018'de bu haftaki dokunulmazlık oyununda parkur oldukça zorluydu. Yarışmacıalr tam bir Survivor parkurunda yarışıyor. İlk oyunu Ünlüler takımından Yiğit, Gönüllüler takımından Hakan'a karşı kazanarak ilk skoru Ünlüler takımının hanesine yazdırdı. İkinci oyunu Nagihan, Elif'e karşı kazanarak beraberlik sayısına Gönüllüler takımına yazıdrdı ve skor 1 - 1 oldu. Adem ise Hilmi Cem'e karşı çok rahat bir oyun kazandı. Ünlüler 2 - 1 öne geçti. Sahra, Damla'nın önüne son anda geçerek Ünlüler takımına 3. sayıyı kazandırdı. Ümit, Murat'a karşı oynadığı oyunu kazanarak skoru 4 - 1 olarak belirledi. Birsen, Merve'nin karşısında galibiyet alarak skoru 4 - 2 olarak değiştirdi. Oyun sonunda Merve oyunu kaybettiği için çok gerildi. Turabi, Cumali'ye karşı olan oyunu kazandı ve skor 5 - 2 olarak güncellendi. Kıyasıya mücadele devam ediyor. Skor değiştikçe aktarmayı sürdürüceğiz.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER