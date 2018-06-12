Survivor'da bu akşamdan itibaren yeni dönem başlıyor. Survivor'da adalar birleşti, bundan sonra dokunulmazlık oyunları bireysel oynanılacak. Kadınların ve erkeklerin kendi aralarında oynayıp birinciyi çıkaracağı Survivor'da eleme adaylarını da en iyi kadın ve en iyi erkek belirleyecek. Bir adayda ada konseyinde oylamayla belirlenecek. Belirlenen isimlerden biri yarın Survivor'a veda edecek. Peki bu akşamki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler olacak?

SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ!

Survivor'da adalar birleşti, oyunlar artık bireysel oynanılacak. Bir tane dokunulmazlık oyunu oynanılacak. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. En iyi erkek ve en iyi kadın eleme için birer aday belirleyecek. Üçüncü adayı ada konseyi belirleyecek. 3 aday arasından bir kişi elenecek. Oyunlarda erkeklerin 4 hakkı olacak. Kadınların 3 hakkı olacak. En son kimin hakkı kalırsa o kazanacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (BİREYSEL DOKUNULMAZLIK)

Survivor'da adaların birleşmesinin ardından ilk bireysel dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Bundan sonra dokunulmazlık oyunlarını erkek yarışmacılar kendi aralarında oynarken, kadın yarışmacılar da kendi aralarında oynayacak. Erkek yarışmacıların 4 hakkı, kadın yarışmacıların 3 hakkı var. Dokunulmazlık oyunu oldukça hızlı başladı. Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, Hakan'ın sakatlığı herkesi korkuttu. Sema, bireysel dokunulmazlık oyunundan elenen ilk yarışmacı oldu. Erkeklerde de bireysel dokunulmazlığa veda eden ilk isim Hakan oldu. Kadınların finalinde, Merve ile Karşı karşıya gelen Nagihan 1 saniye fark ile Merve'yi yendi. Böylece Nagihan hem dokunulmazlığın sahibi oldu, hem de eleme adaylarından birini belirleyecek. Erkeklerin finalinde ise Adem ile Anıl karşı karşıya geldi. Adem oyun boyunca sürdürdüğü üstünlükle Anıl'ı yendi ve erkeklerin dokunulmazlığını kazanarak, eleme potasına girecek bir ismi belirleyecek.

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