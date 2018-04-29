Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından eleme isimleri belli olacak. Her geçen gün en büyük sıkıntı olan açlık tüm yarışmacıları zorlarken, adanın yaşam koşulları da yarışmacıları güçten düşürüyor. Bunun yanında finale yaklaştıkça yarışmacılardaki kazanma hırsı daha da artıyor. Dün eşine pek rastlanmayacak şekilde 3 isim eleme adayı olarak belirlendi. Turabi'ye verilen ceza ise Ünlüler takımında soğuk duş etkisi yaratmıştı. Bugün Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme potasına kim girecek?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANADI?
Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık oyunu adeta nefesleri kesti. İki takımdan birer yarışmacı gözleri kapalı şekilde rakibinin sırtına yapıştırılmış bayrağı almaya çalıştı. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada skor 9-9'a kadar geldi. Son oyunda 4 yarışma düzenlendi. Bunda da 3 - 3'e kadar berabere geldi. 4-3 yapıp total skoru 10 - 9 yapan takım Gönüllüler oldu. Şimdi Ünlüler takımı 2 kişiyi eleme potasına gönderecek. Oyun sonrası ise Elif ve Nagihan arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Elif, Nagihan'ı parmağını bahane ederek oyunda oynanamasını eleştirdi. Tartışma iki takım arasında büyük gerilime yol açtı. Acun Ilıcalı, oyun sonrası yaptığı konuşmada Murat'a büyük övgüde bulundu. Ve Acun Ilıcalı dokunulmazlık sembolünü Murat'a verdi.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dün Survivor dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler takımı, yapılan ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylamada isimleri aynı sayıda yazılan YAĞMUR ve MURAT eleme adayları oldular. İkinci eleme adayını ise dokunulmazlık kolyesi sahibi Hilmi Cem söyledi ve BİRSEN üçüncü eleme adayı oldu. Bugünkü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Biraz sonra yapılacakada konseyinde Ünlüler eleme potası için iki isim belirleyecek.
ÜNLÜLER TAKIMINDA TURABİ ŞOKU!
Dün dokunulmazlık oyununda agresif ve sert davranışlar sergileyen ve rakip takım yarışmacılarıyla sert diyaloglara giren Turabi, oyunda çıkan tartışmalarda rakip yarışmacılara iki kere küfür etti. Bu gelişme sonrasında ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Turabi'yle ilgili kararın verildiğini belirtti. Acun Ilıcalı, "Yapm ekibiyle toplantı yaptık. Bizim aldığımız karara göre, Turabi bundan sonraki 5 maçta oynayamayacak" dedi.
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