Survivor'da artık heyecan dorukta. Kıbrıs finaline sayılı gün kala Survivor dokunulmazlık oyunlarında hırs ve rekabet de artıyor. Kimse sona bu kadar yaklaşmışken Survivor'dan elenmek istemiyor. Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan iki yarışmacı eleme adayı olarak belirlendi. İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda, heyecan doruktaydı. Oyuna Gönüllüler takımı ilk sayıyı alarak başladı. Oyun boyunca Ünlüler takımı bir an için üstünlük elde etse de oyunun genelini Gönüllüler takımı önde götürdü. Damla ile karşı karşıya gelen Sema'nın oyunun ilk parkurunda yer alan havuzdan korkarak oyunana başlamaması ile de sayı Gönüllülerin oldu. Oyunun sonunda Gönüllüler 10 - 7 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında ada konseyinde iki isim eleme potasına girmek üzere belirlendi. Takım içersinde yapılan oylamada ilk eleme adayı MUSTAFA KEMAL olarak belirlendi. Ünlüler takımında son dönemde yaşanan tartışmalara damga vuran TURABİ'nin ismi, kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem tarafından söylendi.

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor sembol oyununda bu hafta farklı bir konsepte gidildi. Erkeklerin sembol oyunu mücadelesi dün akşam yayınlanırken, kadınların sembol oyunu mücadelesi bu akşam yayınlanacak. Erkekler arasında yapılan yarışmayı Adem kazandı. Böylece Adem sembolün sahibi oldu.

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