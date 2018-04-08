Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Takımların değişmesiyle birlikte gözler yarışmacılar arasındaki uyuma çevrildi. Yaşanan küçük krizlerin zamanla aşılması bekleniyor. Daha önceki oyunlarda eleme adaylarının ikisinin belirlendiği Survivor'da bu akşam ki dokunulmazlık oyunu sonucunda eleme potasındaki isimlerin tamamı belli oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da yapılan ada konseyindeki oylamada ismi en çok yazılan Cumali, ilk eleme adayı oldu. İkinci eleme adayını dokunulmazlık kolyesi sahibi Damla söyledi. Damla, eleme potası için Yağmur'un adını söyledi. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu yine Ünlüler kazandı. Bu durumda kaybeden Gönüllüler takımı eleme potasına bir isim daha yazacak. Gönüllüler takımının üçümcü eleme adayı belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un bu akşam ekrana gelen bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele verildi. Gönüllüler takımı oyun sırasında bir ara atağa kalksa da oyunu Ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı konseye giderek eleme potasında yer alacak üçüncü ismi yazacak. Acun Ilıcalı oyun sonrası dokunulmazlık sembolünü Berna'ya verdi.

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