Survivor 2018'e geçen haftalarda iki kişinin yarışmaya devam edemeyeceği ve Gönüllüler takımına iki kişinin katılacak olmasının ardından, Emre Durak yarışmaya katılmıştı. Survivor'ın sıkı takipçileri internet üzerinden "Emre Durak kimdir?" ve "Survivor Emre Durak kimdir?" aramalarını yapıyor. Peki Survivor Gönüllüler takımının yeni ismi Emre Durak kimdir, kaç yaşındadır? İşte Emre Durak'ın hayat hikayesi...

EMRE DURAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor All Star yarışmasına sonradan dahil olan Emre Durak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunudur.

Dublörlük yaptığını belirten Emre Durak ayrıca doğa sporları ile ilgilenmektedir. Sıkça doğa, orman ve dağ yürüyüşlerine katılan Emre Durak ayrıca Çılgın Goril isimli youtube kanalı ile youtuber olarak internet dünyasında yer almaktadır. Kanalında tehlikeli ve aksiyon dolu videolar yayınlamaktadır.

Bireysel spor koçu, Doğa Sporları Eğitmenliği yapmakta aynı zamanda, boks, fitness ve akrobasi ile ilgilenmektedir. Boks geçmişinde bir çok madalya kazanan Emre Durak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Adana Seyhan‘dan katılmıştır. Özellikle sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu inanılmaz hareketler ile dikkatleri üzerine çeken Emre Durak tam bir Survivor yarışmacısı olabileceğini videolar ile kanıtlamıştır. İkizler burcudur.

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