Cadde'nin haberine göre, Ünver, denize attığı oltasına iki küçük istavritle bir elbise askısının takılmasıyla espri patlatıp, "Önce askıyı şimdi de smokini denizden çıkaracağım. Çıkara çıkarak denizden askı çıkardık" dedi.
Şu sıralar oyunculuk dersleri alan Ünver, geçen günlerde aynı film için kamera karşısına geçtiği usta oyuncu Peker Açıkalın'ı rolüne fazla kaptırınca fazla hırpaladığını söyledi.
Elinin ayarının kaçtığını gülerek anlatan Ünver, film setinde Açıkalın'la aralarında geçen sahneyi ise, "Karımı Gördün Mü?' adlı filmde Peker Açıkalın'la karşılıklı oynadık. Peker ağabey ile frekansımız tuttu. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış misali Peker ağabeyi biraz hırpalamam gerekiyordu biraz fazla kaçırdık. Malum kalp fili falan yerine zor yerleştirdik. 'Hafif hırpala' dediler sandalyeler havada uçuştu. Tekrardan kusura bakmasın, fenalaşınca vicdanen rahatsız hissettim kendimi ama rolüme kendimi çok kaptırıyorum sanat için oluyor böyle şeyler. Peker ağabeyle film çekiyorsan her zaman ambulansın kapıda olması lazım" diye konuştu.
“DEĞİŞİRSEM BANA HAKLARINI HARAM ETSİNLER”
'Survivor' sonrası oyunculuk yaparak yırtmanın planlarını yapmadığını ve bazı şeylerin spontane geliştiğini ifade eden Ünver, "Yarışmadan sonra oyuncu olmak gibi bir niyetim yoktu, Yırtayım derdi olanlar var benimki öyle olmadı, yapabildiğimi gördüm. 7.5 ay evlerine girmiş biri olarak insanlar benimle yaşamaya alıştı, insanların bana olan sevgisi oyunculuk için beni teşvik etti" dedi.
Sokakta tanındığını ancak hayatında hiçbir şeyin değişmediğini ve hep mütevazı olacağını belirten Ünver, "Benim ulaşılmaz, erişilmez star tavrım yok aradan yıllar sonra kibirli gezersem sevenlerim bana hakkını helal etmesin. 'Erdi'ye bak değişti o da öyle oldu' derlerse ki bundan korkarım. Biz böyle geldik böyle gideceğiz" açıklamasını yaptı.
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