Survivor'da ev ödülünü kazanan isimler sonunda belli oldu. Acun'un günlerdir bahsettiği büyük ödülün 4 ev olduğu ortaya çıktı. 22 Haziran Cuma akşamı yaşanan eleme heyecanı sonunda "Survivor'da ev ödülünü kimler kazandı?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.

İşte Survivor 2018'de ev ödülünü kazanan yarışmacılar...

SURVİVOR EV ÖDÜLÜ OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Oyunun adı: Annenize sorduk

Oyun: Yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleriyle aynı cevabı verirse puan alacak. 10'a ulaşan 4 yarışmacı evin sahibi olacak.

Ödül: 4 kişiye 4 ev

Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe’de 2+1 dairelerin sahibi oldu.

Oyun sonrasında yarışmayı kazanan yarışmacılar:

Hakan Hatipoğlu

Anıl Berk Baki

Turabi Çamkıran

Murat Ceylan ve Nagihan Karadere ise bir daireyi paylaştı.

OTOMOBİL ÖDÜLÜNÜ GÖLGEDE BIRAKAN ÖDÜL

Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu. 4 daire ödülü Survivor'da daha önce verilen otomobil ödülünü gölgede bıraktı.

EVLER NEREDE?

Öte yandan sosyal medyada yarışmacıların kazandıkları evlerin Sancaktepe'de TEM otoyolu kenarındaki lüks sitelerde olduğu iddiası sıkça paylaşıldı. İddianın doğruluk payı bilinmezken Acun cephesinden ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.