Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. 106'ncı bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan Survivor'ın bu bölümünde yarışmacılar en büyük ödül için bir araya geldi. Büyük finale kısa süre kala haftanın elemesini bu ödül için Cuma gününe erteleyen Acun Ilıcalı, kalan yarışmacıların bu oyundan mahrum kalmasını istemediğini belirtmişti. Yarışmacılar, ödülü duyunca kendinden geçti. Ödül, oyunu kazanan 4 yarışmacı 4 ev kazanacak. Peki, Survivor ev ödülü oyununu kim kazandı? İşte 22 Haziran Survivor son bölüm özeti ve ev ödülü oyununa dair detaylar...

SURVİVOR EV ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun adı: Annenize sorduk

Oyun: Yarışmacıların annelerine sorular soruldu ve yarışmacılar anneleriyle aynı cevabı verirse puan alacak. 10'a ulaşan 4 yarışmacı evin sahibi olacak.

Ödül: 4 kişiye 4 ev

Oyun şuanda devam ediyor. Kazananlar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.