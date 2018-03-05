Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yer alan Gizem Kurtulan'ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmayı sıkı şekilde takip eden izleyiciler internet üzerinde "Gizem Kurtulan?" kimdir aramasına cevap arıyor. Peki Gizem Kurtulan kimdiri, kaç yaşındadır? İşte Survivor Gizem'in hayat hikayesi...

GİZEM KURTULAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? SURVİVOR GİZEM KİM?

Gizem Kurtulan, 1994 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Sportif kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Gizem Kurtulan, pilates eğitmenliği yapmaktadır.

Survivor yarışmasına kadar geçen süre boyunca eğitmenlik yaptığı çocuklarla birlikte bol zaman geçirmiş ve sonrasında da yarışmaya hazırlık için yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile çalışmıştır.

Doğayı ve gezmeyi seven Gizem Kurtulan, sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekmektedir. 14-15 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen Pentatlon - Biathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılan Gizem Kurtulan, şampiyonada dereceye girmiştir.

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