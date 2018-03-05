Survivor 2018 yarışmasının Gönüllüler kadrosunda bulunan Hakan Hatipoğlu'nun hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'a daha önce iki kez katılan ve başarılı olan Hakan Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte Hakan Hatipoğlu'nun hayat hikayesi...

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İsmini ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi.

Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.

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