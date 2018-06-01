Survivor tarihinin en önemli ödülü olarak görülen İstanbul ödülüne giden Gönüllüler takımın sahneleri Survivor'a damga vurdu. Sevdikleriyle vakit geçiren Gönüllüler takımı duygusal anlar yaşadı. Bu ödülde Hakan, çok büyük bir sürprizle karşılaştı. Survivor'da sona yaklaştıkça ödül oyunları çok daha önemli bir hal almaya başladı. Oyunların önemi arttıkça da yarışmacılar arasındaki gerilim artıyor. İşte Survivor İstanbul ödülünden yansıyanlar ve Survivor ödül oyunun kazananı...

SURVİVOR HAKAN BABA OLUYOR!

Gönüllüler takımı kazandıkları ödül ile İstanbul'a gidip 1 buçuk gün boyunca sevdikleriyle vakit geçirdi. Nagihan'ın kızıyla kavuşmasında gözyaşları sel olurken, Hakna'ı çok büyük bir süpriz bekliyordu. Hakan, aynı zamanda eski Survivor yarışmacısı olan ve daha önce birlikte katıldıkları Survivor'da tanışarak evlendiği eşi Gizem'in hamile olduğunu öğrendi. Hakan ve Gizem çiftinin bir kız bebeği olacak. Kıbrıs öncesinde son dönemece giren Survivor'da Gönüllüler takımı bu ödülle moral depoladı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor'da bu aşamki ödül oyunu çok önemli. Ünlüler takımı en son Gönüllüler takımına buzdolabı ödülünü kaptırmışlardı. Şimdi bu ödülü alarak, enerjilerini yerine getirmek için var güçleriyle mücadele ediyor. Gönüllüler takımı ise kazanmaya devam ederek, güçlerini pekiştirmenin peşinde. Survivor ödül oyunun detayları geldikçe haberimizden takip edebilirsiniz.

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