Hilmi Cem İntepe, Survivor Gönüllüler takımının en önemli yarışmcıalrından biri. Daha önce iki kez katıldığı Survivor'da 2018 yılında yeniden yarışmacı olan Hilmi Cem İntepe, oyunlardaki söylemleri ve gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Peki adında bu kadar sıkça söz ettiren Hilmi Cem İntepe kimdir?

HİLMİCEM İNTEPE'NİN BİYOGRAFİSİ

19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla Yenice’de doğdu. Anne ve babası ilkokul öğretmeni ola İntepe’nin, İstanbul’da yaşayan bir ablası var. İntepe 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı ve Bodrum lisesinden mezun oldu.

HİLMİ CEM İNTEPE'NİN GEÇTİĞİ YOLLAR...

15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Hilmi Cem İntepe, Muğla üniversitesinde (BESYO)Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okumaya devam ediyor. Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı ve ilk defa bir gönüllü olarak finale adını yazdıran şampiyon oldu. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasına Gönüllüler takımından katılan İntepe, yarışmayı 3. sırada tamamladı. Ayrıca; Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Bodrum Masalı dizilerinde ve Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4 ve yakında vizyona girecek Vecihi Hürkuş filminde rol almıştır.

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