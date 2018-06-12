Hilmicem İntepe, daha önce 2 kere daha katıldığı Survivor yarışmasında yine oyunlardaki başarısı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Dizi ve filmler projelerinde de yer alan Hilmicem İntepe'nin hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte Hilmicem İntepe kimdir? sorusuna dair merak edilenler...

HİLMİCEM İNTEPE KİMDİR?

19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla'da dünyaya gelen Hilmicem'in annesi ve babası ilkokul öğretmenidir. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşayan ve Bodrum Lisesi'nden mezun olan Hilmicem İntepe'nin İstanbul'da yaşayan bir de ablası bulunmaktadır. 17 yaşında Latin dansları eğitimi almaya başlayan Hilmicem pek çok kez salsa da Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştur.

Hilmi Cem İntepe, Muğla üniversitesinde (BESYO)Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okumaya devam ediyor. Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı ve ilk defa bir gönüllü olarak finale adını yazdıran şampiyon oldu. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasına Gönüllüler takımından katılan İntepe, yarışmayı 3. sırada tamamladı. Ayrıca; Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Bodrum Masalı dizilerinde ve Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4 ve Vecihi Hürkuş filminde rol almıştır.

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