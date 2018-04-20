Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümde yemek ödülünü Ünlüler, iletişim ödülünü ise Gönüllüler kazanmıştı. Bugün ise ilk oyunda yemek ödülü oyunu oynandı. Gün geçtikçe açlığın ve zorluğun daha da arttığı Survivor'da iki takım da yemek ödülünü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Hünkar Beğendi olan yemek ödülünü kim kazandı? İşte 20 Nisan Survivor 50. son bölüm özeti...

SURVİVOR HÜNKAR BEĞENDİ ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Hünkar Beğendi

Oyun: İki tane top sürükleyerek sona getirilip basketi ilk atan yarışmacı takımına puan kazandırdı.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Oyunun ilk mücadelesi Hilmi Cem ile Mustafa Kemal arasında gerçekleşti. İki yarışmacı da parkuru eşit tamamlayarak atışlara geldi. İki topu da ilk basket atan Mustafa Kemal takımına puan kazandıran isim oldu.

İkinci mücadelede Elif ile Nagihan yarıştı. İki yarışmacı da ilk başta basket atmakta zorlanırken, Nagihan iki basketi de ilk atan taraf oldu ve durumu eşitledi. Durum 1-1.

Bir sonraki mücadelede Hakan ile Ümit Karan'ın yarışı nefes kesti. Geriden gelen Ümit Karan, ilk basketini attıktan sonra ikinci topunu atmakta zorluk çekti ve Hakan ikinci topunu da basket atarak takımını öne geçirdi. Durum 2-1.

Dördüncü mücadele Merve ile Damla arasında gerçekleşti. Damla basket atmakta zorlanırken, Merve rakibine fırsat vermedi iki topu da basket attı ve durumu eşitledi. Durum 2-2.

Eşitliğin sağlandığı oyundan sonra Turabi ile Anıl sahaya çıktı. İki yarışmacı eşit devam etti ve basketlerde kazanan taraf Anıl oldu. Durum 3-2.

Sema ile Birsen'in mücadelesinde Birsen iki topuda ilk atan taraf oldu ve Gönüllüler 4-2 önde.

Oyun şuanda oynanıyor. Oyun sonrası kazanan taraf belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

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