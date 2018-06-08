Survivor'da iletişim ödülü heyecanı yaşandı. 92. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da iki takım için de önemli olan iletişim ödülü oyunu oynandı. Yarışmacıların en çok ihtiyaç duyduğu iletişim ödülü oyuunda iki takım da kıyasıya mücadele etti. Finale doğru hızlı bir şekilde ilerlenen Survivor'da iletişim ödülü oyununu kim kazandı? İşte 8 Haziran Survivor 92. son bölüm özeti...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? (92. SON BÖLÜM)

Oyun: Parkurun başından başlandı, zorlu engeller geçilerek sona gelindi ve masa tamamlandı. İki başarılı atışı rakibinden önce yapan sayıyı kazandı.

Ödül: Eğer Ünlüler kazanırsa ailelerinden gelen videoları izleyecek, eğer Gönüllüler kazanırsa aileleriyle görüntülü konuşma şansı yakalayacak

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Mustafa Kemal - Murat: İlk oyunda ilk atışları Murat başarılı tamamladı ve sayıyı aldı. Durum 0 - 1.

Sema - Nagihan: Oyunun ikinci karşılaşmasını Nagihan kazandı. Durum 0 - 2.

Adem - Hakan: Ünlülerin ilk sayısı Adem'de geldi. Durum 1 - 2.

Merve - Damla: Atışlarda zorlanan iki yarışmacıdan da kazanan taraf Merve oldu. Durum 2 - 2.

Turabi - Anıl: Eşitliği bozan isim Anıl oldu. Durum 2 - 3.

Adem - Murat: Adem durumu eşitleyen sayıyı kazandı. Durum 3 - 3.

Merve - Nagihan: Karşılaşmada Nagihan oldukça başarılı atışlar yaparak sayıyı kazandı. Durum 3 - 4.

Mustafa Kemal - Anıl: Oyunun kazananı Mustafa Kemal. Durum 4 - 4.

Sema - Damla: Eşitliği bozan isim Damla oldu. Durum 4 - 5.

Turabi - Hilmi Cem: Turabi kazandı ve eşitliği yakaladı. Durum 5 - 5.

Adem - Hakan: Adem kazandı ve eşitliği bozan isim oldu. Durum 6 - 5.

Merve - Damla: Bu karşılaşmanın galibi Damla. Durum 6 - 6.

Oyun şuan devam ediyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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