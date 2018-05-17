Survivor heyecanı tam gaz devam ediyor. Bu akşam Survivor'da yemek ödülü oyunu ve iletişim ödülü oyunu heyecanı vardı. İletişim ödülü oyunu öncesinde daha önceki sembol oyununu kazanan Damla ve Adem, Dominik'e gelen aile bireyleriyle hasret giderdi. İşte Survivor son bölüm özeti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunun da ödül olarak yemek vardı. Her iki takım da yemek yiyerek hem motivasyonlarını hem de güçlerini korumak istiyordu. Havuz parkuruyla başlayan oyun, atış parkuruyla sona erdi. Havuz parkurundan hızlı çıkan Gönüllüler takımı isabetli atış yapamayınca çok büyük bir hezimetle oyunu kaybetti. Ünlüler takımı 10 - 1 yenerek ödülleri olan yemekleri afiyetle yedi.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülü her iki takımın motivasyon açısından en çok önem verdiği oyun oluyor. Bugün de iki takım ödülü kazanmak ve sevdikleriyle iletişime geçebilmek için büyük bir hırsla oyuna başladı. Oyun çok büyük bir çekişmeyle devam ederken, Hilmi Cem ile Mustafa Kemal yarıştı. Oyunu kazanan Mustafa Kemal sevinç sırasında, haka dansı sözleri söyleyince ortalık bir anda karıştı. Mustafa Kemal lafının Hilmi Cem'e hitaben olmadığını söylediği sırada ortalık karıştı. Tartışam sırasında, Turabi'nin Mustafa Kemal'i eleştirmesi de dikkatlerden kaçmadı. Gerginlik uzun tartışma sonrası sona erdi. Oyun 9 - 9 beraberliğe kadar geldi. Gergin hava da süren oyunun galibini en iyilerin yarışı belirleyecek.

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