Survivor 2018 kaldığı yerden devam ediyor. Birleşme partisine kısa bir süre kala dün yayınlanan bölümde Elif adaya veda eden isim olmuştu. Yarışmacılar bugün iletişim ödülünü kazanabilmek için tüm kozlarını ortaya koydu. Ödül ise kazanan takım Anneler Günü'ne özel annesinin Anneler Günü'nü kutlama imkanı kazandı. Peki, Survivor iletişim ödülü oyununu kim kazandı? İşte 8 Mayıs Survivor son bölüm özeti ve iletişim ödülü detayları...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? (66. SON BÖLÜM)

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)



Ümit Karan ile Murat Ceylan'ın yarışında kazanan taraf Murat oldu. Durum 0-1.

Mustafa Kemal ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Hakan oldu. Durum 0-2.

Merve ve Yağmur'un yarışında kazanan taraf Merve oldu. Durum 1-2.

Adem Kılıçcı ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Anıl oldu. Durum 1-3.

Turabi ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Turabi oldu. 2-3.

Mustafa Kemal ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Anıl oldu. Durum 2-4.

Adem Kılıçcı ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Hilmi Cem oldu. Durum 2-5.

Merve ile Nagihan'ın yarışında kazanan taraf Nagihan oldu. Durum 2-6.

Turabi ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 3-6.

Ümit Karan ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Hakan oldu. Durum 3-7.

Turabi ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 4-7.

Survivor'da iletişim ödülü şuan oynanıyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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