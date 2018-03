Survivor 2018, 34. yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkıyor. Yarışmanın yeni bölümünde Gönüllüler takımında dengeler değişiyor. Ramazan'ın elendiği gece konseyin ardından Gönüllüler takımında kılıçlar çekildi. Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde iletişim oyunu oynanacak. İki takım da iletişim oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte Survivor 34. son bölüm özeti...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? 34. SON BÖLÜM

Ödül: Oyunu All Star olursa ailelerinden gelen mektupları okuyacak. Eğer Gönüllüler takımı kazanırsa arkadaşlarından ve ailelerinden gelen fotoğrafları mesajlarla buluşacak.

Oyun: Parkuru geçen yarışmacılar önce ilk halkaları getirdi ve sonra ikinci halkaları almak için geri döndü. En sona gelindiğinde masada bulunan 3 deliğin ikisine başarılı atış yapan ilk yarışmacı takımına puan kazandıracak.

Karşılaşmalar ve kazananlar

Murat - Anıl: Murat

Merve - Birsen:

Gönüllüler takımı Survivor 2018'de oynanan iletişim oyununlarında hiç galibiyet alamadı. Gönüllüler takımı bugün oynanacak iletişim oyununu kazanabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Oyun şuanda oynanıyor. Karşılaşmalar sonucu kazanan takım belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivo'da bu gece yemek ödülü oyunu oynandı. Parkurda engelleri geçen yarışmacılardan 3 topuda deliklere ilk sokan yarışmacı takımına puanı kazandırdı. All Star'ın üstünlük kurduğu ödül oyununda All Star takımı 10'a 2 Gönüllüler takımını yendi ve ödülün saibi oldu. Ödül ise All Star takımı konforlu yeni adalarına geçti ve tost ödülü kazandı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI BÖLÜNDÜ

Gönüllüler'de Ramazan'ın veda ettiği eleme konseyi sonrası takım ikiye bölündü ve gruplaşmalar başladı.

ALL STAR'LARIN RAMAZAN ÜZÜNTÜSÜ

Gönüllüler'den Ramazan'ın Survivor'a vedası All Star takımını da üzdü. İşte elenen ismin ardından yapılan yorumlar...

