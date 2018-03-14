Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele eden İpek Yaşar, oyunlardaki hırsı ve mücadelesi ile göz dolduruyor. İzleyiciler merakla İpek Yaşar'ın hayat hikayesini araştırıyor. Peki, İpek Yaşar kimdir, nerelidir? Survivor İpek kaç yaşındadır? İşte İpek Yaşar'ın hayat hikayesi...

İPEK YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER