Survivor 33. yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Survivor'ın bu bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. 32. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde üç ismi belirledi. Takım arası yapılan oylama sonucu birinci aday Anıl çıkarken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı seçti ve haftanın en iyi performansı Birsen ise üçüncü eleme adayı olarak Yağmur'u söyledi. Bugün ise yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli olacak. Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da Anıl mı, Ramazan mı, Yağmur mu, elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da dün dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde birinci aday olarak Anıl'ı seçti. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Cumali ise Ramazan'ı söylerlen, haftanın en iyi performansı Birsen ise üçüncü aday olarak Yağmur'ı seçti. Bugün yapılan SMS oylaması ile birlikte elenen isim açıklanacak.

Gönüllüler takımında bu akşam Survivor 2018'e veda eden isim bölümün son sahnesinde. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı SMS oylaması sonucuna göre adaya veda eden isim belli olduğu an haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bugün yayınlanan 33. bölümünün ilk sahnelerinde ödül oyunu oynandı. Hamburger, sandviç ve çay olan ödül oyununda kıran kırana mücadele yaşandı. Gönüllüler ilk başta rakibine karşı büyük fark açtı. Pes etmeyen All Star takımı ise aradaki farkı kapatabilmek için tüm kozlarını ortaya koydu. Ödülü kazanabilmek için kıyasıya yarışan iki takım da pes etmedi. Fakat 10'a 6 yenen Gönüllüler ödülün sahibi oldu.

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