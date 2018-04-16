Survivor 48. yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Survivor'ın bu bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. Son iki bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde üç ismi belirledi. Takım arası yapılan oylama sonucu birinci aday Cumali çıkarken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmicem ikinci eleme adayı olarak Hakan Hatipoğlu'nu seçti. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, üçüncü eleme adayı olarak ise Damla'yı seçti. Bugün ise yapılacak SMS oylaması sonucu elenen isim belli olacak. Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da Cumali mi, Hakan mı, Damla mı elenecek? İşte Survivor 47. bölüm özeti...

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor'ın geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden Gönüllüler'de ada konseyinde birinci aday olarak Cumali'nin ismi yazılırken, ikinci eleme adayı olarak Hakan Hatipoğlu seçildi. Dünkü yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler, üçüncü eleme adayı olarak Damla'yı potaya koydu.

Survivor'ın final sahnesinde Acun Ilıcalı tarafından SMS oylaması sonuçları açıklanacak ve adaya veda eden isim belli olacak. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÜNLÜLERDE BERNA VE DAMLA ÜZÜNTÜSÜ

Ünlüler takımı yarışmacıları ada konseyinden sonra Berna'nın yarışmaya veda etmesi ve Damla'nın eleme adayı olması için duydukları üzüntüyü dile getirdi.

CUMALİ KIZGIN! "BENİ GÖNDERMEK İÇİN İYİ ORGANİZE OLMUŞLAR"

Cumali, ada konseyinde eleme adayı olarak karşısına çıkarılan Hakan ve Damla hakkında açıklamalarda bulundu ve organize olduklarını söylediler.

CUMALİ'NİN SÖZLERİ GÖNÜLLÜLER'DE RAHATSIZLIK YARATTI!

Konsey sonrası değerlendirmelerde bulunan Gönüllüler, Cumali'nin konseyde söylediği sözlerden rahatsız olduklarını dile getirdiler.

ELEME ADAYLARI HAKAN VE CUMALİ ÜZGÜN!

Gönüllüler takımında eleme adayı olan Hakan ve Cumali adada konseyi değerlendirdiler...

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