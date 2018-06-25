Survivor kim gitti? Dün ekranlara gelen Survivor'da eleme heyecanı yaşandı ve finale giden yolda bir kişi hayallerine veda etti. Zaman daraldıkça heyecanı artan ve daha da zorlaşan Survivor'da elenen isim bölüm sonunda açıklandı. Turabi, Hakan, Damla ve Anıl'ın arasında yapılan eleme gecesinin ardından elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı. 29 Haziran'da final yapacak olan Survivor'ın finali ile ilgili de Ilıcalı açıklama yaptı. Turabi'nin sakatlığından dolayı 6 kişinin Kıbrıs'a gideceği Survivor'da kim elendi? Adadan kim gitti? İşte 24 Haziran Survivor elenen isim ve son bölüm özeti...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da dün heyecan doruktaydı. 4 adaylık eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da elenen ismi bölüm sonunda Acun Ilıcalı açıkladı. Turabi, Hakan, Damla ve Anıl arasında yapılan eleme gecesinde elenen isim merakla bekleniyordu.

Yapılan oylama sonucu adaya veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu.

SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?

Normal'de Kıbrıs finaline 5 kişi gidilirken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığından dolayı bu sezon Kıbrıs finaline 6 kişi gidecek. Kıbrıs finalinde 2 kişi yarı final koltuğuna oturacak. Kalan 4 ismin 2'si Çarşamba günü canlı yayında elenecek. Geri kalan 2'si yarı finalde elenecek. 29 Haziran'da ise büyük final yapılacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanının yaşandığı bölümde bir de ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar ödülü alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kadınalarda ödülün sahibi Damla olurken, erkeklerde ödülün sahibi Hilmi Cem oldu.

SURVİVOR 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018'de yarışmacılar yarı final için mücadeleye çıkıyor. Survivor 2018'in yeni bölümü bu akşam 20:00'de TV8'de...