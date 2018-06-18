Survivor'da kim gitti? Yarışmanın takipçileri merakla bu soruya yanıt arıyor. 102'nci bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Büyük finale kısa süre kala elemeler için nefesler tutuluyor. Kıbrıs finallerine gitmeyi hedefleyen yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor'ın dün yayınlanan 101. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanmış, oyunda sonra eleme adayları da belli olmuştu. Buna göre, ada konseyinde en çok ismi çıkan Turabi birinci gitme adayı, kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan ise Sema'yı seçti, erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Adem ise üçüncü eleme adayı olarak Murat'ı seçti. 3 adaylık eleme gecesinin yapıldığı Survivor'ın 102. bölüm final sahnesinde elenen isim belli olacak. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da adadan kim gitti? İşte Survivor 102. son bölüm ve elenen isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Heyecan dorukta. Büyük finale kısa süre kala yarışmacılar için eleme heyecanı gün geçtikçe artıyor. Sayıların gittikçe azaldığı iki taraf da elenmemek için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlığı kadınlarda kazanan isim Nagihan, erkeklerde ise Adem olmuştu.

Ada konseyinde en çok ismi çıkan Turabi oldu. Nagihan ikinci eleme adayı olarak Sema'yı seçti. Adem ise üçüncü eleme adayı olarak Murat'ı seçti.

Büyük finale doğru adım adım ilerleyen Survivor'ın bölüm finalinde Acun Ilıcalı elenen ismi açıklayacak. Elenen isim açıklandığında haberimiz anlık olarak güncellenecek.

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