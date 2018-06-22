Survivor'da kim gitti? Yarışmanın takipçileri merakla bu soruya yanıt arıyor. 106'ncı bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. 29 Haziran'da büyük final yapacak olan Survivor'da Perşembe günü gerçekleşecek olan eleme gecesi, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre, kalan yarışmacıların cuma günü oyanacak büyük ödülden mahrum kalmaması için elemenin cuma gününe ertelendiği açıklanmıştı. Yarışmanın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynanmış, oyunda sonra eleme adayları da belli olmuştu. Buna göre, ada konseyinde en çok ismi çıkan Turabi birinci gitme adayı, erkeklerde dokunulmazlık oyununu kazanan Anıl ikinci eleme adayı olarak Hakan'ı söyledi, kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan ise üçüncü eleme adayı olarak Murat'ı söyledi. 3 adaylık eleme gecesinin yapıldığı Survivor'ın 106. bölüm final sahnesinde elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da adadan kim gitti? İşte Survivor 106. son bölüm ve elenen isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Büyük finale kısa süre kala elemeler için nefesler tutuluyor. Kıbrıs finallerine gitmeyi hedefleyen yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar geçtiğimiz bölümde elenmemek için dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlığı kadınlarda kazanan isim Nagihan, erkeklerde ise Anıl olmuştu.

Ada konseyinde en çok ismi çıkan Turabi oldu. Anıl, ikinci eleme adayı olarak Hakan'ıı seçti. Nagihan ise üçüncü eleme adayı olarak Murat'ı seçti.

Büyük finale doğru adım adım ilerleyen Survivor'ın bölüm finalinde Acun Ilıcalı elenen ismi açıklayacak ve elenen isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.