Survivor 77. yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıktı. Survivor'ın bu bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bir önceki bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde dört ismi belirledi. Takım arası yapılan oylama sonucu birinci aday Yağmur çıkarken, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Hilmi Cem ikinci eleme adayı olarak Birsen'in ismini söyledi. İkinci ada konseyinde de Nagihan ve Damla diğer eleme adayları seçildi. Bugün ise yapılan SMS oylaması sonucu elenen isim belli olacak. Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim kim? Survivor'da Yağmur mu, Birsen mi, Nagihan mı, Damla mı, elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ? İŞTE ELENEN İSİM



Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kaybeden Gönüllüler, ada konseyinde birinci aday olarak Yağmur'u seçti. Bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Hilmi Cem ise Birsen'i söylerken, ikinci ada konseyi sonucu Nagihan ve Damla diğer eleme adayları olarak seçildi. Bugün yapılan eleme konseyinin finalinde toplu SMS oylaması sonuçları açıklanacak ve elenen isim belli olacak.

Elenen isim belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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