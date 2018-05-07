Survivor 65. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Survivor'un bu bölümünde eleme potasına ismi yazılan Turabi ile takım arasında bağlar koptu. Survivor'un bu bölümünde ödül oyunu oynanırken, diğer yandan da eleme heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Toplu SMS sonuçlarına göre Survivor'da kim elendi? Adadan kim gitti? İşte Survivor 65. son bölüm özeti...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? ELİF Mİ, MERVE Mİ, TURABİ Mİ?

Survivor'da eleme adayları Elif, Merve ve Turabi. Survivor'un bu bölümünün final sahnesinde ada konseyi toplanacak ve toplu SMS sonuçları açıklanacak. SMS sonuçları açıklandıktan sonra elenen isim belirlenecek. Elenen isim açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: yüz vücut el bakım kremleri ve etli yemek.

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler - Gönüllüler)

Adem Kılıçcı ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Adem oldu. Durum 1-0.

Merve ile Yağmur'un yarışında kazanan taraf Yağmur oldu. Durum 1-1.

Mustafa Kemal ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Hilmi Cem oldu. Durum 1-2.

Turabi ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 2-2.

Elif ile Birsen'in yarışında kazanan taraf Birsen oldu. Durum 2-3.

Ümit Karan ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Ümit Karan oldu. Durum 3-3.

Adem Kılıçcı ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Hilmi Cem oldu. Durum 3-4.

Ümit Karan ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Ümit Karan oldu. Durum 4-4.

Merve ile Damla'nın yarışında kazanan taraf Merve oldu. Durum 5-4.

Mustafa Kemal ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Hakan oldu. Durum 5-5.

Turabi ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 6-5.

Elif ile Nagihan'ın yarışında kazanan taraf Nagihan oldu. Durum 6-6.

Ümit Karan ile Hakan'ın yarışında kazanan taraf Ümit Karan oldu. Durum 7-6.

Mustafa Kemal ile Hilmi Cem'in yarışında kazanan taraf Mustafa Kemal oldu. Durum 8-6.

Merve ile Nagihan'ın yarışında kazanan taraf Nagihan oldu. Durum 8-7.

Adem Kılıçcı ile Anıl'ın yarışında kazanan taraf Anıl oldu. Durum 8-8.

Turabi ile Murat'ın yarışında kazanan taraf Turabi oldu. Durum 9-8.

Elif ile Birsen'in yarışında kazanan taraf Birsen oldu. Durum 9-9.

Kadınlarda Nagihan - Elif'in yarışında Nagihan kazandı erkeklerde Ümit Karan ile Hakan'ın yarışında

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