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ÜMİT KARAN MUSTAFA KEMAL'LE VEDALAŞMADI

Ümit Karan, hem kendi takımı hem de Gönüllüler takımıyla vedalaştı. Fakat tek bir ismi pas geçti. O da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal ile vedalaşmayan Ümit Karan eleme gecesine adeta damga vurdu.

İzleyicilerin de şoke olduğu anın nedeni de merak edilmeye başlandı. İki gün önce bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Mustafa Kemal'in hangi ismi söyleceği merak ediliyordu. Ümit Karan ismini veren Mustafa Kemal, hem ünlüler takımını hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Nedeni ise Mustafa Kemal'in yarışmada en son olarak Merve ile kavga etmesiydi. Herkes Mustaf Kemal'in Merve ismini vermesini bekliyordu. Kendi ismini duyan Ümit Karan ise bu duruma tepki gösterdi ve Mustafa Kemal'e 'hain' dedi.