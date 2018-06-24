Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. Kıbrıs'taki büyük finale kalmak için büyük mücadele veren yarışmacılar, elenmemek istiyor. Ancak dün yapılan dokunulmazlık oyunu sonucunda yine 4 yarışmacı eleme potasına girdi. Bu akşam yapılaak olan ada konseyindeki eleme öncesi ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Peki Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu için büyük bir mücadele vardı. Erkeklerde Hilmi Cem, kadınlarda Damla ödül oyununu kazandı. Sarma ödülünün sahibi olan Hilmi Cem Anıl'ı, Damla Nagihan'ı ödüle götürmeye karar verdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor eleme heyecanı şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Dün ada konseyinde TURABİ ve HAKAN 3 oy alarak beraber eleme adayı oldu. Böylelikle dokunulmazlığı kazananların aday seçmesine gerek kalmadan ANIL ve DAMLA'da eleme adayı oldu. Survivor'da elenen yarışmacı ada konseyinde birazdan belli olacak.

SURVİVOR KIBRIS BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı, eleme öncesinde yarışmacılara büyük bir sürprizi açıkladı. Acun Ilıcalı, bugün Dominik'teki son konsey olduğunu söyledi. Böylece 6 yarışmacı birden Kıbrıs'taki büyük finalde yarışacak.