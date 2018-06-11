Survivor'dan kim elendi? sorusunun cevabı kuşkusuz Survivor izleyicisinin bu akşam en çok merak ettiği konu oldu. Survivor'da heyecan gün geçtikçe artıyor. Finale adım adım yaklaşılan Survivor'da her oyun büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Survivor'da bu akşam önce ödül oyunu oynandı. Survivor'da bu hafta iletişim oyunu yerine konser ödülü var. Oyunların ardından ise Survivor'dan elenen isim belli olacak. Acun Ilıcalı bugünkü ada konseyinde eleme sistemiyle ilgili yapılan flaş değişikliği anlatacak. İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Tekne ile koy turu ödüllü oyunda Damla'nın sakatlığı korkuttu. Oyuna Ünlüler takımı üstünlük ile başladı, bir ara Gönüllüler öne geçme hamlesi yapmak üzereydi ki Ünlüler takımı oyunu 10 - 6 kazanmayı başardı. Böylece koy turunu Ünlüler takımı kazandı. Ada konseyinde bir yarışmacıya veda edecek Ünlüler takımı böylece moral buldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor ada konseyinde bu hafta elenen isim belli olacak. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı bugün bir isme veda edecek. Ünlüler takımında Cumartesi günü belirlenen il eleme adayları Turabi ve Mustafa Kemal olmuştu. Dünkü dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında eleme potasına Merve girdi. Böylece bu akşam Turabi, Mustafa Kemal ve Merve'den biri yarışmaya veda edecek.

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