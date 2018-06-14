Survivor'da sona bir adım daha yaklaşıldı. Survivor'da dün adalar birleşmiş ve ilk bireysel dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayları belirlenmişti. Bugün önce ödül oyunu oynandı, sonra belirlenen eleme adaylarından biri ada konseyinde Dominik'e veda etti. Kıbrıs finaline sadece 3 haftanın kaldığı Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda Anlat Bakalım oyunu oynandı. Çekişmenin yanında eğlenceli anlara da sahne olan Anlat Bakalım oyununu 10 - 7 Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da dün yapılan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem ile Nagihan, eleme için birer isim çıkardı. Adem ile Nagihan'ın kararından önce ada konseyinde bir oylama yapılacak ve ilk eleme adayı belirlendi. Oy çokluğu ile MERVE ilk eleme adayı oldu. Adem eleme adayı olarak HAKAN'ın ismini söyledi. Nagihan ise üçüncü eleme adayını SEMA olarak belirlemişti.

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