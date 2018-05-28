Survivor'da kim elenecek? sorusu Survivor izleyicisinin bu akşam çok büyük bir merakla cevabını beklediği soruların başında geliyor. Survivor'da adım adım finale yaklaşılırken, artık her oyun büyük öneme sahip. Bunun yanında elemeler de artık eskisinden çok daha zor oluyor takımlar için. Survivor'da Cumartesi günkü ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı 2 eleme adayını çıkarmıştı. Dün de dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı 2 eleme adayı çıkardı. Peki adadan kim gidecek? İşte Survivor son bölüm özeti...

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI? ADEM TURABİ TARTIŞMASINDA NAGİHAN ÇİLEDEN ÇIKTI!

Survivor eleme heyecanından önce sembol oyunu heyecanı yaşandı. Alp Kırşan, Kıbrıs için bilet anlamı taşıyan sembol oyunlarının artık haftada iki kez yapılacağını söyledi. Birebir yarışların yapıldığı Survivor'da ilk mücade Turabi ile Hilmi Cem arasındaydı. Turabi karşılaşmayı kazanırken, Hilmi Cem sembole veda etti. Sembol oyunun erkekler finalinde Adem ile Turabi karşı karşıya geldi. İlk avantajı kazanan Turabi, yarışı da aldı. Yarışın sonunda Turabi'nin "Nagihan senin için" demesine önce Merve tepki gösterdi, sonra Adem. Turabi, kendini "kötü bir şey söylemedim" diyerek savunurken, Adem Turabi'ye "Sen kazanmayı bilmiyorsun, ben yenilmeyi biliyorum" dedi. Tartışma ilerleyince, Adem Turabi'ye "Nagihan niye ile oynaşıyorsun?" dedi. Bu söz Nagihan'ı çileden çıkardı.

Kadınların sembol için ilk yarışı Merve ile Nagihan arasındaydı. Merve üst tura çıkarken, Nagihan sembole veda etti. Merve bugünü sembol oyununda büyük bir başarı gösterdi. Kadınlarda sembolü alan Merve oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor'un ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de ilk eleme adayı Yağmur olmuştu. Dokunulmazlık ödülünü kazanan Damla ise Hakan'ı söylemişti. Dün yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybetti. Ünlüler'den takım oylaması sonucu Mustafa Kemal üçüncü eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Adem ise Turabi'yi söylemişti.

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