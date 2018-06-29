Survivor'da başladığı günden itibaren nefesleri kesen mücadele de sona gelindi. Bu akşam Kıbrıs'tan canlı yayınlanan Survivor'da yapılan oylama ile yarı finalistler belirlendi. Survivor 20418'e katılan tüm yarışmacılar canlı yayında izleyici ile yeniden buluştu, görüşleri alındı. Programda Dominik'ten gelen yarışmacıların Kıbrıs'a ilk ayak bastığı görüntüler ve aileleriyle buluşmaları da ilzeyiciler ile paylaşıldı. Dominik'te son iki oyunu kazanan Anıl ile Hilmi Cem doğrudan yarı finalist olma hakkı kazanmıştı. Bu akşamki oylama Adem, Nagihan, Damla ve Turabi için yapıldı. İşte Survivor canlı yayınında yaşananlar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Dominik oyunları ve ada hayatı sona eren Survivor'da bu akşam Kıbrıs'tan canlı yayınlanan Survivor'da Adem, Nagihan, Damla ve Turabi için oylama yapıldı. Oylama gece saat 12'de sona erdi. Oylama sonucunda en az oy alan 2 yarışmacı Survior macerasına veda ederken, kalan 2 yarışmacı yarı finale çıkma hakkı kazandı. Elenen yarışmacılar DAMLA ile TURABİ oldu.

SURVİVOR YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Yarı finalist olma yolunda Dominik'teki ilk oyunu Hilmi Cem kazanmıştı. İkinci yarı finalist ise kıyasıya mücadelenin ardından Anıl olmuştu. Bu akşamki oylamanın ardından diğer 2 yarı finalist belli oldu. Hilmi Cem ile Anıl ile birlikte yarınki 4'lü finale kalma hakkı kazanan yarışmacılar ADEM ile NAGİHAN oldu. Adem ile Nagihan oylama sonucunda sevinç ve duygu dolu anları bir arada yaşadı.

TURABİ İLE ACUN ILICALI ARASINDA 'HAKAN' GERGİNLİĞİ

Survivor'ın son elenen yarışmacılarından Hakan ile Turabi arasındaki sürtüşme bu gecede sürdü. Hakan, yarışmacılar hakkındaki görüşlerini dile getirirken, Turabi'nin çocukken artistik jimnastik yapma isteğine değinince, Turabi'den sert karşılık aldı. Turabi'nin bu karşılığına ise Acun Ilıcalı müdahale etti. Acun Ilıcalı ile Turabi arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.