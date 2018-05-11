Survivor 2018, 68. yeni bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Gün geçtikçe açlık ve oyunların zolaştığı Survivor'da bugün ilk oyun ödül oyunuydu. Kazanan takım lazanya kazandı. İkinci oyunda ise sembol oyunu oynanacak. Peki, Survivor lazanya ödülü ve sembol oyununu kim kazandı? İşte Survivor 11 Mayıs Survivor 68. son bölüm...

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol oyunu henüz başlamadı. Karşılaşmalar sonucu kazanan belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

SURVİVOR LAZANYA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ödül: Lazanya

Karşılaşmalar ve kazananlar (Ünlüler-Gönüllüler)

Mustafa Kemal - Murat: Bu karşılaşmadan Murat galip geldi. Durum 0-1.

Adem - Anıl: Bu karşılaşmadan Adem galip geldi. Durum 1-1.

Merve - Yağmur: Bu karşılaşmayı Yağmur kazandı. Durum 1-2.

Turabi - Hakan: Turabi ile Hakan'ın karşılaşmasında kazanan taraf Hakan oldu. Durum 1-3.

Ümit Karan - Hilmi Cem: Heyecanlı geçen karşılaşmada atışları ilk Hilmi Cem tamamladı. Durum 1-4.

Mustafa Kemal - Hakan: Hakan, Mustafa Kemal'in top sokmasına izin vermeden atışları tamamladı. Durum 1-5.

Adem - Hilmi Cem: Bu karşılaşmadan Adem galip geldi. Durum 2-5.

Merve - Damla: Ünlülerde tek kadın yarışmacı olan Merve bu karşılaşmadan galip geldi. Durum 3-5

Turabi - Anıl: Bu karşılaşmadan Anıl galip geldi. Durum 3-6.

Ümit Karan - Murat: İkilin karşılaşmasında kazanan taraf Murat oldu. Durum 3-7.

Turabi - Hilmi Cem: Bu karşılaşmadan Hilmi Cem galip geldi. Durum 3-8.

Adem - Murat: Ünlülerin 2 sayısını alan Adem bu oyunda başarılı olamadı. Durum 3-9.

Merve -Damla: Damla rakibinin top sokmasına müsade etmeden kazanan taraf oldu. Durum 3-10.

Merve ile Damla'nın karşılaşmsı bu oyundaki son karşılaşma oldu. Damla 2 topu da ilk sokan taraf oldu ve ödül oyununun kazananını belirleyen sayıyı aldı. Ödül Gönüllüler'in.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER