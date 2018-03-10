Survivor 2018'in 21. bölümü başladı. Dün yayınlanan bölümde sakatlık geçiren Melih Özkaya ile ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Survivor tarihinde en zor zamanlar geçiren takım olan Gönüllüler, Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığının ardından Melih'in sakatlığıyla bir kez daha sarsıldı. Survivor'da Melih Özkaya devam edecek mi? Melih'in son sağlık durumu nasıl? İşte Melih Özkaya ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR MELİH ÖZKAYA SON SAĞLIK DURUMU

Survivor 2018'in 21. bölümünde ödül oyunu için yarışmacılar toplandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda oyun öncesi dün Gönüllüler takımında sakatlık geçiren Melih Özkaya için açıklama yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın Melih Özkaya'nın sakatlığı ile ilgili açıklaması;

"Arkadaşlar, Melih'in sakatlığı ile ilgili konuşmak istiyorum. Melih'in sakatlığı tahminimizden daha ciddi durumda. Şu anda hastanede doktor kontolünde. Bugün içerisinde bir haber bekliyorum. Umarım kötü bir şeyi yoktur ama riskli bir durum var.

İşte Melih'in sakatlanma anı;

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında kamera önü eğitimi alarak oyunculuk eğitimine başlayan Özkaya, 2012 yılında Yer Gök Aşk adlı diziye üçüncü sezonda dahil oldu ve rol aldı.

Çocuk yaşlardan beri sporla ilgilenen Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı.

Profesyonelliğine kadar 15 yıl boyunca voleybol oynayan Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapıda oynamaya başladı.

8 yıl süren profesyonel voleybol oyunculuğu döneminden sonra 2. Lig voleybol takımlarının formalarını giymeye başlayan Melih Özkaya, Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

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